Рубіо: Мета поїздки в Париж - домогтися реальних, практичних рішень для припинення російсько-української війни

Фото: https://www.president.gov.ua/

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що метою його візиту у Париж є досягнення "реальних, практичних рішень для припинення російсько-української війни".

"Прибув до Парижа з однією метою: домогтися реальних, практичних рішень для припинення російсько-української війни", - написав він у соціальній мережі Х у четвер.

"Разом Стівом Віткоффом та генералом Кітом Келлогом наша головна мета - виконати доручення президента США покласти край цій війні і зупинити непотрібне кровопролиття", - додав він.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон прийняв делегацію зі США, після чого відбувся робочий обід в Єлисейському палаці. На зустрічі були присутні глава МЗС Жан-Ноель Барро та дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн.

Також повідомлялося, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак разом з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та міністром оборони Рустемом Умєровим прилетіли вранці 17 квітня з візитом у Париж, де заплановано серію зустрічей держав "коаліції охочих".