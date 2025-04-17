Інтерфакс-Україна
Події
19:34 17.04.2025

Рубіо: Мета поїздки в Париж - домогтися реальних, практичних рішень для припинення російсько-української війни

1 хв читати
Рубіо: Мета поїздки в Париж - домогтися реальних, практичних рішень для припинення російсько-української війни
Фото: https://www.president.gov.ua/

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що метою його візиту у Париж є досягнення "реальних, практичних рішень для припинення російсько-української війни".

"Прибув до Парижа з однією метою: домогтися реальних, практичних рішень для припинення російсько-української війни", - написав він у соціальній мережі Х у четвер.

"Разом Стівом Віткоффом та генералом Кітом Келлогом наша головна мета - виконати доручення президента США покласти край цій війні і зупинити непотрібне кровопролиття", - додав він.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон прийняв делегацію зі США, після чого відбувся робочий обід в Єлисейському палаці. На зустрічі були присутні глава МЗС Жан-Ноель Барро та дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн.

Також повідомлялося, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак разом з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та міністром оборони Рустемом Умєровим прилетіли вранці 17 квітня з візитом у Париж, де заплановано серію зустрічей держав "коаліції охочих".

 

Теги: #рубіо #париж #мета

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:53 17.04.2025
Українська делегація в Парижі візьме участь у зустрічі з Віткоффом – Зеленський

Українська делегація в Парижі візьме участь у зустрічі з Віткоффом – Зеленський

17:32 17.04.2025
Макрон обговорив з Рубіо і Віткоффом мирні переговори, спрямовані на припинення російської агресії в Україні

Макрон обговорив з Рубіо і Віткоффом мирні переговори, спрямовані на припинення російської агресії в Україні

15:41 17.04.2025
У Парижі розпочалася зустріч Макрона з Рубіо та Віткоффом

У Парижі розпочалася зустріч Макрона з Рубіо та Віткоффом

14:21 17.04.2025
Сибіга, Єрмак та Умєров обговорили з колегами з Великої Британії, Німеччини та Франції припинення вогню

Сибіга, Єрмак та Умєров обговорили з колегами з Великої Британії, Німеччини та Франції припинення вогню

16:04 16.04.2025
Рубіо та Віткофф відвідають Париж 16-18 квітня для обговорення завершення війни Росії проти України

Рубіо та Віткофф відвідають Париж 16-18 квітня для обговорення завершення війни Росії проти України

10:24 16.04.2025
Рубіо та Віткофф на тижні відвідають Францію для переговорів щодо України, Ірану та торгівлі - ЗМІ

Рубіо та Віткофф на тижні відвідають Францію для переговорів щодо України, Ірану та торгівлі - ЗМІ

16:21 11.04.2025
Глава МЗС Фінляндії обговорила з держсекретарем США Рубіо мир в Україні та стримування загрози від РФ

Глава МЗС Фінляндії обговорила з держсекретарем США Рубіо мир в Україні та стримування загрози від РФ

17:27 04.04.2025
США чекатимуть від РФ дій в напрямку миру лише кілька тижнів, Конгрес вже готує законопроєкт про підвищення санкцій – Рубіо

США чекатимуть від РФ дій в напрямку миру лише кілька тижнів, Конгрес вже готує законопроєкт про підвищення санкцій – Рубіо

16:02 04.04.2025
Рубіо: Трамп не піде на безкінечні переговори з РФ

Рубіо: Трамп не піде на безкінечні переговори з РФ

13:14 03.04.2025
Рубіо в НАТО говорив про відданість США альянсу, жодним словом не згадавши Україну

Рубіо в НАТО говорив про відданість США альянсу, жодним словом не згадавши Україну

ВАЖЛИВЕ

РФ не зменшила кількість ударів по Україні – Зеленський

Зеленський анонсував у п’ятницю введення пакетів санкцій проти кремлівських пропагандистів

Російський удар по Сумах не можна назвати помилкою – Зеленський

Вітчизняний оборонний сектор завантажений на 60% спроможностей - Зеленський

Зеленський анонсував введення пакетів санкцій проти кремлівських пропагандистів

ОСТАННЄ

Напад на Макарова міг статися через його професійну діяльність - Зеленський

В "Агенції оборонних закупівель" прокоментували інформацію про звільнення Ситника

Зеленський пояснив яку інформацію щодо балістики передають партнери

Постраждалих в Дніпрі вже 33, з них 6 дітей – обладміністрація

РФ не зменшила кількість ударів по Україні – Зеленський

Зеленський анонсував у п’ятницю введення пакетів санкцій проти кремлівських пропагандистів

Російський удар по Сумах не можна назвати помилкою – Зеленський

Вітчизняний оборонний сектор завантажений на 60% спроможностей - Зеленський

Зеленський анонсував введення пакетів санкцій проти кремлівських пропагандистів

Екскомандира 155 ОМБР Рюмшина залишили під вартою, зменшивши розмір застави, – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА