Учасники зустрічі радників глав держав щодо Формули миру єдині в принципах Статуту ООН - Єрмак

Учасники зустрічі радників глав держав у Давосі щодо Формули миру єдині в принципах, на яких ґрунтується міжнародне право і Статут ООН, сказав на брифінгу в Давосі після зустрічі керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Буде неправдою, якщо я скажу, що всі абсолютно на однакових позиціях. Але ще раз дуже принципово, що ми єдині в основних принципах, на яких ґрунтується міжнародне право і статус Організації Об'єднаних Націй", - сказав він.

За його словами, на зустрічі в Давосі обговорювали такі пункти Формули миру, як виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічної безпеки, запобігання і відновлення війни, а також підтвердження закінчення війни.

"Крім того, у нас є дві дуже важливі конкретні теми нашого порядку денного. Вони зосереджені на продовольчій безпеці та гуманітарних питаннях", - зазначив він.

"На нас чекає ще багато роботи попереду, але ми всі перебуваємо на одній хвилі й справді натхненні. Після двох років війни Україна живе, Україна воює, і Україна явно виграє в цій війні", - сказав він.