Україна почала переговори з Румунією щодо угоди про гарантії безпеки для нашої країни, повідомляють на сайті глави Української держави в неділю.

"На полях четвертої зустрічі радників з питань національної безпеки та політичних радників лідерів держав щодо реалізації Формули миру в швейцарському Давосі українська сторона за участю керівника Офісу президента України Андрія Єрмака розпочала двосторонні переговори з державним секретарем МЗС Румунії Юліаном Фото щодо укладення двосторонньої угоди про безпеку", - ідеться в повідомленні.

Переговори розпочато за дорученням глави Української держави Володимира Зеленського в межах Спільної декларації G7 щодо підтримки України та ознаменували підвищення двосторонніх відносин до рівня стратегічного партнерства.

"Це стало логічним продовженням домовленостей за результатами телефонної розмови президентів України та Румунії від 9 січня 2024 року та кроком на виконання спільної декларації лідерів обох держав від 10 жовтня 2023 року. Румунія стала 9-ю країною, яка започаткувала з Україною двосторонні безпекові переговори та вкотре підтвердила непохитну підтримку незалежності й територіальної цілісності нашої держави, а також її європейського та євроатлантичного шляху", - зазначає Офіс президента України.

Сторони обговорили основні елементи майбутньої двосторонньої безпекової угоди та погодили модальності подальших переговорів.