Зеленський: Продовжимо працювати з міжнародними партнерами для посилення нашої безпеки

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що підписана з Великою Британією у п'ятницю угода у сфері безпеки стала першою такого роду, і Київ продовжить роботу в цьому напрямку.

"Велика Британія стала першою країною, з якою ми уклали таку двосторонню угоду. Продовжимо працювати і з іншими міжнародними партнерами для забезпечення нашого безпекового зростання. Крок за кроком робимо Україну сильнішою", - написав Зеленський у телеграм-каналі у неділю.

Угода у сфері безпеки з Великою Британією - "це те, що додає нам упевненості зараз, поки ми захищаємося від російської агресії, та фіксує наші сильні безпекові позиції на весь період до вступу України в НАТО", зазначив президент.

Як повідомлялося, під час візиту в Україну прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака 12 січня Зеленський і Сунак підписали угоду у сфері безпеки на 10 років.