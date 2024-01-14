Політика

07:20 14.01.2024

Нетаньягу підтвердив намір домогтися закриття кордону між Сектором Гази і Єгиптом

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Нетаньягу підтвердив намір домогтися закриття кордону між Сектором Гази і Єгиптом

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль не вважатиме війну проти ХАМАС закінченою доти, доки не буде закрито кордон між Єгиптом і Сектором Гази, повідомляє CNN.

"Ми знищимо ХАМАС, ми демілітаризуємо Газу, але військова техніка та інша смертоносна зброя і надалі надходитимуть через цей південний прохід, тому, звичайно, нам потрібно закрити його", - цитує телеканал ізраїльського прем'єра.

CNN пояснює, що Нетаньягу мав на увазі Філадельфійський коридор протяжністю 14 кілометрів - смугу землі, що служить буферною зоною на кордоні між Єгиптом і Сектором Гази. Ізраїль стверджує, що його блокада життєво важлива для захисту ізраїльтян від ХАМАС.

Раніше The Wall Street Journal із посиланням на свої джерела повідомляв, що ізраїльські офіційні особи проінформували Єгипет про те, що планують військову операцію вздовж кордону з Сектором Гази.

Ізраїль має намір насамперед встановити повний військовий контроль над Філадельфійським коридором, а потім замінити палестинських прикордонників на ізраїльських на контрольно-пропускному пункті Рафах, який відіграє ключову роль у доправленні гуманітарної допомоги до Сектора Гази.

Представник єгипетського МЗС Ахмед Абу Зейд у відповідь на заклик Нетаньягу закрити кордон Єгипту з Сектором Гази заявив, що Каїр зберігає повний контроль над своїми кордонами.

"Єгипет повністю контролює свої кордони, і ці питання регулюються правовими угодами та угодами про безпеку між залученими країнами, тому будь-які розмови з цього питання, зазвичай, піддаються ретельному вивченню, і у відповідь на них заявляються позиції", - сказав Абу Зейд в інтерв'ю єгипетському телеканалу Sada El-Balad.

 

 

 

Теги: #кордон #премєр #єгипет

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