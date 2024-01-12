Політика

11:09 12.01.2024

Зеленський обговорив підготовку до зустрічі щодо Формули миру з президенткою Швейцарії

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Зеленський обговорив підготовку до зустрічі щодо Формули миру з президенткою Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський обговорив підготовку до зустрічі радників щодо Формули миру для України в Давосі з президенткою Швейцарської Конфедерації Віолою Амгерд.

"Привітав співрозмовницю з початком президентського терміну й побажав плідної діяльності на цій відповідальній посаді. Радий, що діалог між Україною та Швейцарією стає дедалі динамічнішим. Подякував Швейцарії за непохитну підтримку нашого державного суверенітету й територіальної цілісності", - написав Зеленський у п'ятницю в телеграм-каналі.

"Окремо висловив вдячність швейцарській стороні за підтримку української Формули миру й організацію чергової зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики в Давосі 14 січня. У цьому контексті обговорили підготовку до зустрічі радників щодо Формули миру для України в Давосі", - написав також він.

 

Теги: #швейцарія #зеленський

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