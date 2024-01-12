Президент США Джо Байден підтвердив атаку США по військовим базам хуситів у Ємені в п'ятницю вночі, повідомляє Білий дім.

"Сьогодні за моєю вказівкою збройні сили США спільно зі Сполученим Королівством та за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів успішно завдали ударів по ряду об'єктів у Ємені, які повстанці-хусіти використали для того, щоб поставити під загрозу свободу судноплавства", - йдеться в заяві Байдена, оприлюдненої на сайті Білого дому.

Американський президент зазначив, що ці удари є прямою відповіддю на безпрецедентні напади хуситів на міжнародні морські судна у Червоному морі, включаючи використання протикорабельних балістичних ракет вперше в історії.

За його словами, напади хуситів поставили під загрозу персонал США, цивільних моряків та американських партнерів, а також торгівлю та свободу судноплавства. "Внаслідок 27 нападів на міжнародне комерційне судноплавство постраждали понад 50 країн.

Зазначається, що 9 січня хусити здійснили найбільшу на сьогоднішній день атаку, спрямовану безпосередньо проти американських кораблів.

Байден назвав реакцію міжнародної спільноти на ці напади "єдиною та рішучою".

"Ці цілеспрямовані удари є чітким сигналом про те, що Сполучені Штати та наші партнери не зазнають нападів на наш персонал і не дозволять ворожим суб'єктам ставити під загрозу свободу судноплавства на одному з найважливіших торгових маршрутів у світі. Я без вагань вживу подальших заходів щодо захисту нашого народу та вільного потоку міжнародної торгівлі, якщо це необхідно”, - наголосив Байден.

Як повідомлялося, США та Великобританія вночі, 12 січня, завдали серію авіаударів центрами зберігання озброєння та баз для навчання хуситів у Ємені, повідомляє видання Reuters.