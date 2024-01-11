Основні положення проєкту гарантій безпеки України можуть бути оприлюднені найближчим часом - Зеленський

Основні положення проєкту гарантій безпеки України можуть бути оприлюднені найближчим часом, сказав на пресконференції в Ризі в четвер президент України Володимир Зеленський.

"Ми почали роботу щодо гарантій безпеки. Дуже непросто йде. Але, думаю, ми найближчим часом зможемо продемонструвати суспільствам драфт", - сказав він.

"Не все, там є закриті норми, непублічні. Але загальні норми зможемо показати. Мені здається, оцінка цих речей буде позитивною", - сказав він.

Робота з підготовки гарантій безпеки України триває згідно з рішенням "великої сімки", ухваленим на саміті НАТО у Вільнюсі у 2023 році.