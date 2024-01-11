Політика

21:10 11.01.2024

Основні положення проєкту гарантій безпеки України можуть бути оприлюднені найближчим часом - Зеленський

1 хв читати
Основні положення проєкту гарантій безпеки України можуть бути оприлюднені найближчим часом - Зеленський

Основні положення проєкту гарантій безпеки України можуть бути оприлюднені найближчим часом, сказав на пресконференції в Ризі в четвер президент України Володимир Зеленський.

"Ми почали роботу щодо гарантій безпеки. Дуже непросто йде. Але, думаю, ми найближчим часом зможемо продемонструвати суспільствам драфт", - сказав він.

"Не все, там є закриті норми, непублічні. Але загальні норми зможемо показати. Мені здається, оцінка цих речей буде позитивною", - сказав він.

Робота з підготовки гарантій безпеки України триває згідно з рішенням "великої сімки", ухваленим на саміті НАТО у Вільнюсі у 2023 році.

 

 

Теги: #гарантії_безпеки #положения

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:01 09.01.2024
Зеленський затвердив склад делегації для переговорів щодо "гарантій безпеки" - розпорядження

Зеленський затвердив склад делегації для переговорів щодо "гарантій безпеки" - розпорядження

11:49 25.12.2023
Слова "запевнення" в гарантіях безпеки України не буде - Жовква

Слова "запевнення" в гарантіях безпеки України не буде - Жовква

11:20 28.11.2023
Україна розпочала переговори з Італією щодо укладення двосторонньої угоди про гарантії безпеки

Україна розпочала переговори з Італією щодо укладення двосторонньої угоди про гарантії безпеки

13:36 22.11.2023
Гарантії безпеки ЄС Україні обговорюватимуть з Києвом у грудні

Гарантії безпеки ЄС Україні обговорюватимуть з Києвом у грудні

15:31 15.11.2023
Україна та Італія домовилися розпочати роботу над двосторонніми гарантіями безпеки - Зеленський

Україна та Італія домовилися розпочати роботу над двосторонніми гарантіями безпеки - Зеленський

16:41 10.11.2023
Уже передбачені в ЄС гарантії безпеки поширяться на Україну після її вступу до Співтовариства - високопоставлений європейський чиновник

Уже передбачені в ЄС гарантії безпеки поширяться на Україну після її вступу до Співтовариства - високопоставлений європейський чиновник

16:27 18.10.2023
Україна розпочне переговори з Норвегією про двосторонні безпекові гарантії

Україна розпочне переговори з Норвегією про двосторонні безпекові гарантії

16:34 02.10.2023
Зеленський закликав 7 країн ЄС приєднатися до Декларації про гарантії безпеки для України

Зеленський закликав 7 країн ЄС приєднатися до Декларації про гарантії безпеки для України

13:57 23.08.2023
Зеленський запросив Фінляндію розпочати переговори щодо двостороннього документа про безпекові гарантії для України

Зеленський запросив Фінляндію розпочати переговори щодо двостороннього документа про безпекові гарантії для України

23:38 03.08.2023
Україна розпочала переговори зі США щодо угоди про гарантії безпеки

Україна розпочала переговори зі США щодо угоди про гарантії безпеки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Стійкість українців потребує не тільки зброї та фінансів, їй також потрібна політична підтримка партнерів

Джонсон спростував своє ставлення до зриву мирних переговорів між Україною та РФ навесні 2022р.

Питання про відкликання Безуглої з посади заступника голови комітету з нацбезпеки буде винесено на розгляд Ради тільки після рішення погоджувальної ради - Стефанчук

Посли ЄС схвалили "частковий переговорний мандат" про створення спецінструменту фінансування України на період 2024-2027 років

Палата депутатів Італії підтримала резолюцію про продовження військової підтримки України

ОСТАННЄ

Зеленський: Стійкість українців потребує не тільки зброї та фінансів, їй також потрібна політична підтримка партнерів

У Раді збирають підписи нардепів за відставку спікера

Джонсон спростував своє ставлення до зриву мирних переговорів між Україною та РФ навесні 2022р.

Зеленський обговорив із парламентаріями Литви підтримку вступу України до НАТО та відповідальність РФ за воєнні злочини

Питання про відкликання Безуглої з посади заступника голови комітету з нацбезпеки буде винесено на розгляд Ради тільки після рішення погоджувальної ради - Стефанчук

Посли ЄС схвалили "частковий переговорний мандат" про створення спецінструменту фінансування України на період 2024-2027 років

Палата депутатів Італії підтримала резолюцію про продовження військової підтримки України

Росія не витримає, якщо продовжувати її бити, - виступ Зеленського перед литовським народом

Україна та Литва підписали документи про співпрацю в оборонній сфері

У зобов'язанні підтримувати Україну "немає місця втомі" - спільна заява президентів України й Литви

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА