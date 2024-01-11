Зеленський: Стійкість українців потребує не тільки зброї та фінансів, їй також потрібна політична підтримка партнерів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що стійкість українського народу і Сил оборони потребує не тільки зброї та фінансування, їй також потрібна підтримка з боку держав-партнерів і на політичному рівні, зокрема в питаннях вступу України до ЄС.

"Чи може закінчитися війна цього року або коли вона закінчиться... Це справді залежить від багатьох речей. Щоб не втомлювалася українська стійкість, для цього цю стійкість і мораль треба підтримати. І це дуже важливо. Вона підтримується не тільки зброєю, не тільки фінансово. Вона підтримується і політично - якщо ми боремося за політичні рішення, як-от відкриття діалогу щодо вступу до ЄС або боремося за кандидатство (в ЄС - ІФ-У). Але чесно - це історичне рішення, історичний результат", - заявив Зеленський на пресконференції з президентом Латвії в Ризі в четвер.

Водночас він зазначив, що, "якщо чесно, ми не повинні були віддавати стільки сил і енергії, ми повинні були фокусуватися виключно на полі бою, тому що наше поле бою - це поле бою всього Євросоюзу. І ми, я вважаю, захищаємо всіх. Ми вдячні і за одну допомогу, і за політичну. Іноді ми не звертаємо уваги на деталі".

Президент також розповів про розмову, що відбулася з одним із лідерів ЄС щодо відкриття переговорів з Україною про її вступ.

"Хтось із лідерів Євросоюзу, наші колеги сказали: "Ну чого ти, все нормально - ну не зараз будуть переговори відкриті, а за рік чи за два". І моя відповідь була дуже проста: що і війна, і мораль людей - так усе і закінчиться. Ще рік, ще два, ще три... Ви там (нібито - ІФ-У) вистійте, а ми потім вирішимо, потім допоможемо, потім підтримаємо (переговори про вступ до ЄС - ІФ-У). Моя відповідь: ми або одна сім'я європейська, або знаєте як - тільки публічно одна сім'я. І тому кінець цієї війни, відновлення наших територій, справедливий мир - усе це залежить від єдності всіх нас", - сказав Зеленський.

За його словами, Україні також допомогла б сфокусуватися на війні постійна економічна підтримка від партнерів.

"Нам може допомогти відсоток від ВВП або відсоток від оборонного бюджету. Різні країни, різні ВВП і різні рішення можуть бути. Але якась константа, на якій базується постійна підтримка України під час війни, вона дуже сильно допомогла б. Це дало б нам можливість сфокусуватися на війні, на результаті. А не думати, де нам узяти гроші на снаряди чи де взяти гроші, вибачте, на пенсії. Тому що це люди, і люди на фронті, вони захищають тих, хто в тилу. А в тилу є діти, пенсіонери, всі громадяни України. Ми повинні захищати їх. І в цього захисту є дуже конкретні речі, дуже конкретна ціна. Тому давайте будемо прагматичні в деяких напрямах", - резюмував він.