Політика

15:44 10.01.2024

Україна та Литва підписали документи про співпрацю в оборонній сфері

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Україна та Литва підписали документи про співпрацю в оборонній сфері

 У межах візиту президента України Володимира Зеленського до Вільнюса було підписано низку міжурядових документів, повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Зокрема, підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством стратегічної промисловості України та Литовською асоціацією оборонної та безпекової промисловості.

Метою документа є підтримка та розвиток співробітництва у сферах оборони та безпеки. Меморандум передбачає підтримку реалізації спільних проєктів у галузі оборонних технологій, включно з проєктами з розробки та виготовлення безпілотних літальних і наземних платформ, засобів радіоелектронної боротьби, обладнання для розмінування та інших передових рішень у сфері оборонних технологій. Документ передбачає спільну роботу з розробки продуктів для підвищення ситуаційної обізнаності та надання технологічної переваги в галузі традиційного озброєння, такого як бронетехніка й артилерійські системи, а також співпрацю між литовськими та українськими оборонно-промисловими компаніями й науковими установами зі створення нових продуктів, зокрема в галузі кібербезпеки та комунікацій.

Також підписано листи про наміри між АТ "Українська оборонна промисловість" і чотирма іноземними компаніями: RSI Europe, Brolis Semiconductors, DMEXS і NT Service. Ці компанії займаються інноваційними розробками та виробництвом у військовій сфері. Вони спеціалізуються на створенні та виготовленні сучасних засобів РЕБ, систем дистанційного ініціювання вибуху, оптики для стрілецької зброї, а також систем спостереження.

Теги: #литва #зеленський

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