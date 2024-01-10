У зобов'язанні підтримувати Україну "немає місця втомі" - спільна заява президентів України й Литви

Президенти України та Литви Володимир Зеленський і Гітанас Науседа наголосили, що в зобов'язанні підтримувати Україну "немає місця будь-якій втомі".

Про це йдеться у спільній декларації, підписаній Зеленським і Науседою за підсумками візиту президента України до Вільнюса.

"Президенти підтримують започаткування консультацій для встановлення зобов'язань і домовленостей у сфері безпеки, які допоможуть Україні якомога швидше виграти цю війну, підтримають її економічну стабільність і відновлення, стійкість, програму реформ і сприятимуть її європейським та євроатлантичним прагненням", - ідеться в тексті.

"Литва продовжуватиме надання військової підтримки Україні у відповідь на її термінові та довгострокові потреби, зокрема через очолювану Литвою коаліцію для допомоги Україні в розмінуванні, в питаннях постачання зброї та військового обладнання, через навчання та співпрацю оборонних індустрій, включно зі спільними підприємствами, розміщенням виробництва в Україні та сприянням обміну інформацією щодо відповідних досліджень і розробок, пов'язаних з обороною", - наголошується в декларації.

Литва також підтвердила свою готовність і далі надавати Україні гуманітарну допомогу та іншу підтримку для забезпечення стійкості енергетичного сектору України протягом зими.

"Президенти наголосили на важливості безпечних і дієвих альтернативних маршрутів для українського експорту, включно з відновленням та забезпеченням безпеки Чорноморського коридору та потенційним Балтійським шляхом після зловмисного виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи", - наголошується в документі.

Президенти підтвердили свою підтримку розслідувань Міжнародного кримінального суду, що тривають, зокрема проти Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової, і закликали до подальшого розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності, скоєних в Україні Росією та її спільницею Білоруссю.

Литва та Україна разом з партнерами продовжуватимуть інтенсивну роботу щодо повернення в Україну всіх незаконно викрадених дітей. "Переслідування українських дітей, незаконне вивезення їх до Росії, знищення їхньої української ідентичності є надзвичайно серйозним міжнародним злочином", - йдеться в декларації.

Президенти також засудили "пособницьку роль Білорусі у скоєнні цього злочину та закликали вжити відповідних заходів юридичного характеру також до відповідальних за це білоруських осіб та організацій".

"Рішення Литви передати кошти, зібрані та конфісковані за порушення санкцій, на відбудову України є важливим кроком уперед і прикладом для наслідування", - йдеться в декларації.

Україна та Литва розраховують на ухвалення переговорної рамки на переговорах щодо вступу України до ЄС не пізніше за березень 2024 року і скликання міжурядової конференції.

"Україна і Литва продовжать активну співпрацю для наближення України до членства в НАТО з огляду на майбутній саміт у Вашингтоні. Президенти вкотре наголосили, що стабільний мир і безпека у Європі можуть бути забезпечені лише за умови членства України в Альянсі", - підтверджується в декларації.