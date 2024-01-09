Зеленський обговорив із прем'єром Бельгії підтримку євроінтеграції України під час бельгійського головування в Раді ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів у вівторок телефонну розмову з прем'єр-міністром Королівства Бельгія Александером Де Кроо.

Як повідомила пресслужба президента України, глава держави привітав Бельгію з початком головування в Раді Європейського Союзу. Президент відзначив грудневе рішення Європейської Ради щодо початку переговорів про вступ України та висловив сподівання, що за підтримки Бельгії Україна суттєво просунеться у виконанні подальших формальних кроків на цьому шляху.

Водночас співрозмовники відзначили важливість розблокування європейської фінансової допомоги Україні обсягом EUR50 млрд.

Зеленський поінформував прем'єр-міністра Бельгії про нещодавні російські повітряні удари по українських містах і громадах і наголосив на необхідності подальшого зміцнення системи ППО України.

Лідери обговорили двосторонню оборонну співпрацю, а також координацію європейської оборонної допомоги Україні.

Окрему увагу лідери приділили питанню реалізації Української формули миру. Зокрема, було обговорено наступну зустріч радників з питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики лідерів країн у Давосі, підготовку Глобального саміту миру й консолідацію міжнародної підтримки українського бачення справедливого миру.