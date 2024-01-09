Політика

13:42 09.01.2024

Макрон призначив новим прем'єром Франції 34-річного Габріеля Атталя

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Президент Франції Емманюель Макрон призначив прем'єр-міністром країни 34-річного Габріеля Атталя.

Атталь став наймолодшим главою уряду в П'ятій Республіці.

Раніше він обіймав посаду міністра освіти.

Елізабет Борн напередодні подала прохання про відставку з посади прем'єра, яку прийняв президент. Борн обіймала цю посаду з травня 2022 року. Її діяльність на посаді прем'єра відзначена ухваленими в скандальній обстановці законами про підвищення пенсійного віку та про імміграцію.

Теги: #премєр #франція

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