Політика

12:31 09.01.2024

Фріз просить СБУ дати правову оцінку публікаціям у соцмережі Безуглої, які можуть містити держтаємницю

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Фріз просить СБУ дати правову оцінку публікаціям у соцмережі Безуглої, які можуть містити держтаємницю

Народна депутатка Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність") скерувала депутатський запит до Служби безпеки України з проханням дати правову оцінку публікаціям у фейсбуці народної депутатки Мар'яни Безуглої (фракція "Слуга народу"), які можуть містити державну таємницю.

"Народна депутатка Мар'яна Безугла на своїй публічній сторінці в соціальній мережі Facebook систематично здійснює публічне поширення інформації щодо кількісного складу Сил оборони України та іншу інформацію, яка за своїми ознаками... належить до державної таємниці. Така інформація може використовуватися ворогом для досягнення стратегічних цілей під час планування та ведення бойових дій на території України, а також загалом для здійснення спецслужбами Росії інформаційно-психологічних операцій", - ідеться в депутатському зверненні Фріз до глави СБУ Василя Малюка, текст якого вона оприлюднила у фейсбуці.

Фріз наголосила, що інформація про загальну чисельність військовослужбовців, які перебувають нині у складі підрозділів Збройних сил України та інших військових формувань Сил оборони, належить до державної таємниці. На думку Фріз, дії Безуглої містять ознаки вчинення злочину, передбаченого частиною першою статті 328 Кримінального кодексу України (розголошення державної таємниці).

"Чекаємо на правову оцінку від Служби безпеки України", - зазначила Фріз.

 

Теги: #держтаємниця #запит #фріз

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