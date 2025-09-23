Інтерфакс-Україна
Події
16:21 23.09.2025

Комітет нацбезпеки підтримав закон про будівництво фортифікацій силами ДССТ — нардеп

2 хв читати
Комітет нацбезпеки підтримав закон про будівництво фортифікацій силами ДССТ — нардеп

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт про надання додаткових повноважень Державній спеціальній службі транспорту (ДССТ) щодо будівництва фортифікацій, повідомила член комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Комітет з питань національної безпеки підтримав законопроєкт №13378 щодо діяльності Державної спеціальної служби транспорту, який пропонує надати додаткові повноваження ДССТ", - розповіла Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За словами народної депутатки, основна мета законопроєкту - легалізація роботи ДССТ з будівництва фортифікацій.

"Державна спеціальна служба транспорту вже багато місяців будує фортифікації, але на законодавчому рівні це досі не закріплено", - наголосила Фріз.

Вона зазначила, що колеги по комітету підтримали та врахували у тексті законопроєкту до другого читання її поправку, яка передбачає, що функції та повноваження ДССТ визначаються виключно законом, а не положенням, яке затверджує президент України.

Народна депутатка переконана, що після набуття чинності цим законом та оперативної підготовки підзаконних нормативно-правових актів вдасться зміцнити інституційну спроможність служби, забезпечити її необхідним обладнанням для будівництва фортифікацій та покращити обороноздатність держави в цілому.

Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №13378 про внесення змін до деяких законів щодо діяльності Державної спеціальної служби транспорту 3 вересня. ДССТ у разі ухвалення закону зможе будувати військові інженерно-технічні та фортифікаційні споруди, а також об’єкти нерухомості та інфраструктури у сфері управління Міністерства оборони України.

Теги: #законопроєкт #фріз #дсст

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:16 23.09.2025
Кабмін подав до Ради законопроєкт про скринінг прямих іноземних інвестицій

Кабмін подав до Ради законопроєкт про скринінг прямих іноземних інвестицій

18:19 22.09.2025
Зеленський пропонує Раді направити до Туреччини та Великої Британії екіпажі військових кораблів ВМС ЗСУ

Зеленський пропонує Раді направити до Туреччини та Великої Британії екіпажі військових кораблів ВМС ЗСУ

15:10 22.09.2025
Раді пропонують адаптувати до європейських стандартів Цивільний кодекс у сфері приватного права

Раді пропонують адаптувати до європейських стандартів Цивільний кодекс у сфері приватного права

12:32 19.09.2025
Парламентарі готують звернення до ДБР у зв'язку з перешкоджанням роботи комітету з питань нацбезпеки з боку Безуглої

Парламентарі готують звернення до ДБР у зв'язку з перешкоджанням роботи комітету з питань нацбезпеки з боку Безуглої

11:02 18.09.2025
Президент підписав закон про військового омбудсмана

Президент підписав закон про військового омбудсмана

10:10 16.09.2025
В Україні налічується 3,7 млн зареєстрованих переселенців – проєкт держбюджету-2026

В Україні налічується 3,7 млн зареєстрованих переселенців – проєкт держбюджету-2026

22:36 12.09.2025
Єрмак: у Конгресі США зареєстровано законопроєкт про посилення тиску на РФ для повернення українських дітей

Єрмак: у Конгресі США зареєстровано законопроєкт про посилення тиску на РФ для повернення українських дітей

21:31 09.09.2025
Уряд пропонує дозволити використання власних рахунків при продажах на ЦП до трьох разів/рік обсягом до EUR2 тис.

Уряд пропонує дозволити використання власних рахунків при продажах на ЦП до трьох разів/рік обсягом до EUR2 тис.

19:35 03.09.2025
Рада хоче дозволити Держспецслужбі транспорту будувати військові та спецоб'єкти – перше читання

Рада хоче дозволити Держспецслужбі транспорту будувати військові та спецоб'єкти – перше читання

18:53 03.09.2025
Рада хоче дозволити підприємствам ОПК приймати працівників без військово-облікових документів на випробувальний термін

Рада хоче дозволити підприємствам ОПК приймати працівників без військово-облікових документів на випробувальний термін

ВАЖЛИВЕ

Білецький: ми можемо вести цю війну ефективно й довести її до патової ситуації для росіян

СБС завдали вночі удару по двом ЛВДС у Брянській та Самарській областях РФ

ЦПД: фейки про "плани окупації Молдови Європою" - це чергова інформаційна провокація Кремля

Прем'єр Данії назвала інцидент із дронами в аеропорту Копенгагена найсерйознішою атакою на інфраструктуру країни

Три людини загинули, 13 – зазнали поранень через російські обстріли Донеччини у понеділок

ОСТАННЄ

За незаконні порубки судитимуть трьох колишніх очільників військового лісгоспу на Дніпропетровщині – ДБР

Трамп на Генасамблеї розкритикує ООН за бездіяльність щодо війни в Україні - Рубіо

Суттєвих правопорушень на святкуванні Рош га-Шана в Умані не зафіксовано - поліція

Необхідно вирівняти зарплати вихователів дитсадків до рівня вчителів початкової школи - Гетманцев

Рубіо закликав європейські країни докласти більше зусиль для протидії Росії – ЗМІ

Контрактник-дезертир, який коригував ракетні удари по Вінниці та Сумах, засуджений на 15 років - СБУ

Білецький виступив проти посилення покарання для СЗЧ: Ми просто перекриємо людям шлях назад

Оприлюднена концепція Містобудівного кодексу України

Жестова мова в Україні використовується лише на 5 телеканалах з 41, аудіодискрипція відсутня взагалі – Нацрада

Кількість постраждалих від ворожої атаки на Запоріжжя збільшилась до семи людей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА