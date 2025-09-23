Комітет нацбезпеки підтримав закон про будівництво фортифікацій силами ДССТ — нардеп

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт про надання додаткових повноважень Державній спеціальній службі транспорту (ДССТ) щодо будівництва фортифікацій, повідомила член комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Комітет з питань національної безпеки підтримав законопроєкт №13378 щодо діяльності Державної спеціальної служби транспорту, який пропонує надати додаткові повноваження ДССТ", - розповіла Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За словами народної депутатки, основна мета законопроєкту - легалізація роботи ДССТ з будівництва фортифікацій.

"Державна спеціальна служба транспорту вже багато місяців будує фортифікації, але на законодавчому рівні це досі не закріплено", - наголосила Фріз.

Вона зазначила, що колеги по комітету підтримали та врахували у тексті законопроєкту до другого читання її поправку, яка передбачає, що функції та повноваження ДССТ визначаються виключно законом, а не положенням, яке затверджує президент України.

Народна депутатка переконана, що після набуття чинності цим законом та оперативної підготовки підзаконних нормативно-правових актів вдасться зміцнити інституційну спроможність служби, забезпечити її необхідним обладнанням для будівництва фортифікацій та покращити обороноздатність держави в цілому.

Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №13378 про внесення змін до деяких законів щодо діяльності Державної спеціальної служби транспорту 3 вересня. ДССТ у разі ухвалення закону зможе будувати військові інженерно-технічні та фортифікаційні споруди, а також об’єкти нерухомості та інфраструктури у сфері управління Міністерства оборони України.