Законопроєкт щодо криміналізації незаконного перетину кордону потребує доопрацювання — нардеп Фріз

Урядовий законопроєкт щодо встановлення кримінальної відповідальності за незаконний перетин державного кордону під час воєнного стану потребує значного доопрацювання, зокрема, в частині штрафів, вважає член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Законопроєкт №13673, який передбачає встановлення кримінальної відповідальності за незаконний перетин державного кордону під час воєнного стану та за порушення термінів повернення в Україну військовозобов’язаними потребує значного доопрацювання, адже містить дискусійні новели, які під час як першого, так і другого читання в Верховній Раді можуть сильно змінитись", - сказала Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За словами народної депутатки, рівень штрафів, які пропонує законопроєкт, мають бути обґрунтованим, щоб не повторилась ситуація, яка була з оновленням військово-облікових даних військовозобов’язаними.

Вона нагадала, як парламент схвалив за ініціативою Кабміну введення штрафів за порушення закону про військовий облік, а потім уряд почав зменшувати штрафи як заохочення для порушників, які так і не оновили свої дані у відведений термін. На думку Фріз, це свідчить про відсутність стратегічних фахових підходів, розрахунків до законодавства як уряду Дениса Шмигаля, так і уряду Юлії Свириденко.

На думку Фріз, мета законотворення під час дії воєнного стану має бути єдиною — за злочини, вчинені в умовах воєнного стану відповідальність має бути посиленою і невідворотною.

Фріз зазначила, що законопроєкт щодо криміналізації незаконного перетину кордону, зокрема передбачає запровадження кримінальної відповідальності за умисне порушення військовозобов’язаними строку перебування за межами України в період воєнного стану (штраф від 17–51 тис. грн або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років); за незаконний перетин чи спробу незаконного перетину державного кордону (штраф від 120–170 тис. грн або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років).