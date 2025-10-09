Законопроєкт про Кіберсили ЗСУ суперечить чинному законодавству - нардеп

Законопроєкт про Кіберсили ЗСУ, прийнятий Верховною Радою за основу, суперечить чинному закону про Збройні Сили України, стверджує член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"У Збройних Силах уже існує рід військ зв’язку та кібербезпеки, який виконує функції, аналогічні запропонованим в законопроєкті для новостворених Кіберсил. Жодних змін до чинного закону "Про Збройні Сили України" не запропоновано. Це створює загрозу дублювання функцій і правову невизначеність", - сказала Фріз у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами народної депутатки, ідея створити Кіберсили як окремий рід військ може здаватися логічною, але її реалізація залишає надто багато питань.

"Законопроєкт не містить достатніх обґрунтувань, не узгоджений із ключовими оборонними інституціями. Це загрожує хаосом у критично важливій сфері кібербезпеки", - зазначила Фріз.

Вона також звернула увагу, що у проєкті не прописано, як нові Кіберсили співпрацюватимуть з іншими державними органами, які вже працюють у кіберпросторі.

Як повідомлялося, Верховна Рада на пленарному засіданні у четвер ухвалила у першому читанні законопроєкт №12349 про Кіберсили ЗСУ. Законопроєкт підтримали 255 народних депутатів. Фракція "Європейська солідарність" за законопроєкт не голосувала.