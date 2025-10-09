Рада має намір створити Кіберсили ЗСУ

Верховна Рада має намір створити Кіберсили у складі Збройних Сил України (ЗСУ).

Відповідний законопроєкт №12349 про Кіберсили ЗСУ у першому читанні підтримали 255 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, основними завданнями новостворюваних Кіберсил ЗСУ є нарощування та ефективне застосування спроможностей кіберстримування, здобуття ЗСУ військової переваги над противником і послаблення його спроможностей шляхом проведення операцій в електромагнітному спектрі та кіберпросторі.

Законопроєкт передбачає можливість залучення цивільних осіб (кіберрезервістів) до складу Кіберсил ЗСУ на період проведення відповідних заходів з кіберстримування. Кіберрезервісти — це підготовлений людський ресурс, сформований із громадян України, які мають необхідні знання, фахову підготовку та навички для планування і виконання окремих завдань кібероборони, готовий до оперативного залучення до складу Кіберсил ЗСУ.

На відміну від призовників, військовозобов’язаних та резервістів, статус кіберрезервіста не передбачає обов’язкового набуття статусу військовослужбовця для залучення до лав Кіберсил ЗСУ. Він може мати періодичний і тимчасовий характер, ґрунтується на особистих навичках особи у відповідній галузі та її мотивації до захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.

Кіберсили ЗСУ будуть організовувати періодичне навчання та злагодженість кіберрезервістів для формування сталого кадрового інтелектуального потенціалу вмотивованих громадян України.

Згідно із законопроєктом, Кіберсили діятимуть під безпосереднім військовим керівництвом Головнокомандувача ЗСУ, а на політичному рівні у сферах національної безпеки й оборони держави — під загальним керівництвом Верховного Головнокомандувача ЗСУ — президента України.