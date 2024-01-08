Єврокомісія працює над недопущенням реекспорту в РФ в обхід санкцій третіми країнами товарів, що використовуються для виробництва зброї

У Європейській комісії кажуть, що "цілодобово" працюють над тим, щоб закрити можливі прогалини, які дають змогу в обхід санкцій для Росії постачати комплектувальні, які необхідні для виробництва зброї, яку використовують у війні проти України.

Про це в понеділок у Брюсселі повідомив представник Європейської комісії Даніел Феррі, відповідаючи на відповідне запитання. "Ми старанно працюємо над тим, щоб забезпечити неможливість обходу наших санкцій третіми країнами. Ми бачимо, що деякі вироби можуть надходити в третю країну, а потім потрапляти в Росію, а потім - на поле бою в Україні. Саме тому ми працюємо цілодобово, щоб гарантувати, що повторний експорт цих товарів, так званих товарів поля бою, не реекспортується в Росію через треті країни", - повідомив він.

При цьому Феррі відзначив роботу спеціального посланника ЄС з питань санкцій Девіда Саллівана, який відвідує ці треті країни. "Ми вже бачили деякі позитивні ознаки в деяких із цих третіх країн. Але обхід наших санкцій це те, що відбувається, тому ми цілодобово працюємо, щоб це усунути. Крім того, частина санкції націлена дуже конкретно на російський військово-промисловий сектор, щоб спробувати скоротити їхній військовий потенціал в Україні", - констатував представник Єврокомісії.

Феррі нагадав, що основна мета санкцій ЄС проти Росії - підірвати її військовий потенціал, вплинути на доходи, які фінансують війну в Україні. "Тому ми ухвалили досить багато різних пакетів санкцій, включно із забороною на експорт, включно з різними способами, за допомогою яких ми можемо скоротити можливість Росії доступу до технологій і скоротити її військовий потенціал", - додав він.