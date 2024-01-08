Політика

14:55 08.01.2024

У ЄС засудили будь-які іноземні постачання зброї Росії

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У ЄС засудили будь-які іноземні постачання зброї Росії

У Європейському Союзі засудили будь-які іноземні постачання зброї Росії для ведення її агресивної війни проти України, пригрозивши неминучою відповідальністю.

Так у понеділок у Брюсселі прокоментував інформацію про можливе використання ракет виробництва Північної Кореї Росією в обстрілі України представник Зовнішньої дипломатичної служби Пітер Стано. "Європейський Союз неодноразово чітко давав зрозуміти міжнародним партнерам, що хто б не допомагав Росії в її незаконній агресії проти України, що є порушенням Статуту ООН і міжнародного права, нестиме відповідальність за наслідки. Ми, звісно, засуджуємо будь-яке іноземне постачання зброї для Росії, яку потім використовують для вбивства українських мирних жителів або атак на українську цивільну інфраструктуру", - сказав він.

Стано нагадав, що протягом останніх декількох днів, фактично, в період Різдва, "ми бачили великомасштабні неодноразові ракетні атаки і удари безпілотників, здійснені Росією проти України, з акцентом на цивільні цілі". "Це - воєнний злочин. Відповідальні будуть притягнуті до відповідальності. Це також відзначає необхідність продовжувати підтримувати Україну, щоб вона могла захистити себе від цієї жорстокої агресії", - наголосив представник європейської дипломатії.

При цьому він зазначив, що раніше Європейський Союз продемонстрував, що вживає відповідних дій, "якщо ми бачимо достатньо доказів", пославшись на випадок із постачанням дронів Іраном. "Потенційні постачання зброї з Північної Кореї в Росію можуть також бути порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН і санкцій ООН, тому, звісно, це те, до чого ми ставимося дуже серйозно, ми обговорюємо це також із нашими міжнародними партнерами, між собою в Європейському Союзі, і це те, що ми рішуче засуджуємо й закликаємо всіх не підтримувати агресію Росії проти України, яка триває", - підсумував Стано.

Теги: #оружие #єс #стано

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