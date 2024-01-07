Політика

15:27 07.01.2024

Україна і Японія домовилися активно працювати з країнами Азії, Африки, Латинської Америки задля залучення до "Формули миру" - Кулеба

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Україна і Японія домовилися активно працювати з країнами Азії, Африки, Латинської Америки задля залучення до "Формули миру" - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава, яка прибула з візитом до Києва, домовилися активно працювати над залученням більшої кількості країн до "Формули миру" президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні ми також детально обговорили подальшу участь Японії в реалізації Формули миру президента Володимира Зеленського. Домовилися активно працювати з країнами Азії, Африки, Латинської Америки над їх залученням до цієї ініціативи", - сказав Кулеба на спільній пресконференції з главою МЗС Японії в Києві в неділю.

Теги: #україна #японія #формула_миру

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