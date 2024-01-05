Політика

14:09 05.01.2024

Комітет із нацбезпеки просить ВР відкликати Безуглу з посади заступника голови - нардеп Костенко

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Комітет із нацбезпеки просить ВР відкликати Безуглу з посади заступника голови - нардеп Костенко

Парламентський комітет із питань національної безпеки, оборони та розвідки ініціює відкликання народної депутатки Мар'яни Безуглої (фракція "Слуга народу") з посади заступника голови, повідомив секретар комітету Роман Костенко (фракція "Голос").

"Комітет просить парламент відкликати Мар'яну Безуглу із займаної посади. Далі, згідно з законодавчою процедурою, має відбутися голосування в залі пленарних засідань", - підтвердив Костенко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

"Комітет просить парламент відкликати Мар'яну Безуглу із займаної посади. Далі, згідно з законодавчою процедурою, має відбутися голосування в залі пленарних засідань", - підтвердив Костенко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

Сама Безугла у відповідь на рішення комітету на своїй сторінці у фейсбуці зазначила, що "зроблено все було максимально підступно". За її словами, голова комітету Олександр Завітневич поставив на голосування це питання нібито за її відсутності, хоча вона попередила його про своє запізнення на засідання.

Мар'яна Безугла обіймає посаду заступника голови комітету з 29 серпня 2019 року.

 

Теги: #рада #комітет #безугла

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