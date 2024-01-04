Польща отримала листа з ЄК з вимогою зняти ембарго на імпорт українських агротоварів - ЗМІ

Польський уряд отримав листа від Європейської Комісії з вимогою зняти безстрокове ембарго на безмитний імпорт деяких сільськогосподарських товарів до Польщі, повідомив міністр сільського господарства країни Чеслав Секерський на пресконференції після зустрічі з представниками Всепольської асоціації профспілок фермерів та сільськогосподарських організацій у четвер.

"Зростає небезпека повернення до зернової кризи річної давності. Єврокомісія вимагає від Польщі зняти ембарго на сільгосппродукцію з України, а фермери занепокоєні, чи справді українське зерно буде лише транзитом у новому році", - цитує його cenyrolnicze.pl.

Польське видання зазначило, що після нового року побоювання аграріїв щодо припливу агропродовольчої продукції з України не зникають. Президент Люблінської сільськогосподарської палати Густав Ендрейєк отримав сигнали про те, що з 1 січня Польща відновила імпорт чотирьох видів зернових з України.

"Ми не знаємо, що буде на кордоні, оскільки є суперечлива інформація про провезення зерна до Польщі як безмитне ввезення", - навело слова Густава Ендреєка видання.

Міністр Секерський на пресконференції запевнив громадськість, що постанова про одностороннє закриття польсько-українського кордону діє, незважаючи на вимогу Брюсселя відновити імпорт.

"Це ембарго безстрокове. Ми вважаємо, у нас уже є докази цього, тому що ми отримали лист від Єврокомісії з вимогою скасування ембарго", - пояснив Секерський.

Як повідомлялося, міністерство сільського господарства та розвитку села Польщі в четвер у Twitter навело слова міністра Секерського, який заявив про підтримку вимог страйкувальників, які, однак, мають бути адаптовані до чинного законодавства в Польщі, включно із законодавством ЄС. Він зазначив, що юридичне санкціонування всіх вимог потребує часу. У будь-якому разі, польсько-український кордон не буде відкрито й ембарго на імпорт української агропродукції буде безстроковим.