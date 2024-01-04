Ембарго на експорт української агропродукції до Польщі буде безстроковим, польсько-український кордон буде закрито - аграрний міністр Польщі

Польсько-український кордон не буде відкрито для українських товарів, ембарго на їх експорт до Польщі буде безстроковим - доки його не знімуть, заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський на пресконференції після зустрічі з представниками Всепольської асоціації профспілок фермерів і сільськогосподарських організацій у четвер.

"Кордони не відкриються, ембарго на українську продукцію безстрокове - доки його не знімуть. Я підтримую вимоги Rolnicza 12, які, однак, має бути адаптовано до чинного законодавства в Польщі, включно із законодавством ЄС", - процитувало його Міністерство сільського господарства та розвитку села Польщі у соцмережі Х.

Польський міністр наголосив на важливості переговорів із фермерами-мітингувальниками для напрацювання найкращих рішень.

"Однак юридичне санкціонування всіх вимог потребує часу. Немає підстав вважати, що те, що я обіцяв, не буде виконано", - резюмував Секерський.

Як повідомлялося, фермери з організації "Підкарпатське ошукане село" відновили 4 січня акції протесту й блокади прикордонного переходу "Медика-Шегині", які були припинені 24 грудня 2023 року. Лідер організації Роман Кондрув повідомив польським ЗМІ, що організація не отримала письмового підтвердження, що її вимоги буде виконано, тому акцію протесту буде продовжено.

Фермери розпочали свій протест 23 листопада минулого року, через місяць вони його зупинили. Напередодні Різдва до Медики приїхав міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський і запевнив, що вимоги фермерів буде задоволено.

Польські фермери наполягають на отриманні письмових запевнень польського уряду щодо задоволення їхніх вимог. Йдеться про скасування підвищення сільськогосподарського податку, полегшення доступу до пільгових кредитів для підтримання ліквідності своїх господарств, субсидії на кукурудзу розміром 1000 злотих на гектар, а також регулювання умов ввезення продуктів харчування з України.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у середу наголосив на важливості припинення блокади, особливо в умовах ескалації бомбардувань і дедалі інтенсивніших дій РФ. Він вважає, що аргументи буде краще почуто, коли Польща не буде країною, яка блокує кордони.

Джерела:

https://twitter.com/MRiRW_GOV_PL/status/1742873056492540043

https://twitter.com/MRiRW_GOV_PL/status/1742870495001772088