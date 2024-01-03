Політика

09:39 03.01.2024

Захід має посилити санкції проти РФ і надати Україні ракети великої дальності - глава МЗС Польщі

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Захід має посилити санкції проти РФ і надати Україні ракети великої дальності - глава МЗС Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав відреагувати на масовані удари по Україні посиленням санкцій проти РФ і наданням Києву ракет великої дальності.

"Ми маємо відповісти на останній напад на Україну мовою, зрозумілою Путіну: посиленням санкцій, щоб він не міг виробляти нову зброю з контрабандних компонентів, і наданням Києву ракет великої дальності, які дадуть йому змогу знищити стартові майданчики та командні центри", - написав Сікорський у Х (Twitter).

 

Теги: #польща #сікорський

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