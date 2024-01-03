Політика

07:18 03.01.2024

Боррель: ЄС готовий працювати в напрямі гарантування миру і безпеки для Ізраїлю та Палестини у 2024 р.

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Боррель: ЄС готовий працювати в напрямі гарантування миру і безпеки для Ізраїлю та Палестини у 2024 р.

ЄС готовий працювати в напрямі гарантування миру і безпеки для Ізраїлю і Палестини в 2024 році, заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"Нехай новий 2024 рік дасть змогу зробити рішучі кроки, щоб покласти край війні в Газі та побудувати мир і безпеку для Ізраїлю та Палестини. ЄС готовий працювати в цьому напрямі", - написав Боррель у соцмережі Х.

Він привітав нового міністра закордонних справ Ізраїлю Ісраеля Каца.

За його словами, той "повернувся на свою посаду в найважчий час".

 

 

 

Теги: #ізраїль #єс #мзс #боррель

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