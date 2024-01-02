Франція найрішучішим чином засуджує масовану атаку РФ по Україні та продовжить надавати українцям необхідну допомогу - МЗС

Франція найрішучішим чином засуджує масовані російські удари по Україні із застосуванням ракет і БПЛА, які призвели до загибелі щонайменше 4 осіб і 92 поранених у Києві та області й Харкові, йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Франції.

"Запустивши майже сотню ракет і десятки безпілотників по всій українській території за чотири дні після удару безпрецедентного масштабу, внаслідок якого загинули щонайменше 39 осіб, Росія продовжує свою стратегію терору, спрямовану на знищення української цивільної інфраструктури, щоб підірвати стійкість українського народу в цю другу зиму конфлікту. Росія несе повну відповідальність за ескалацію, яку нічим не можна виправдати і яка насамперед впливає на цивільне населення", - заявили в МЗС.

У відомстві наголосили, що Франція й надалі підтримуватиме стійкість України та надаватиме їй необхідну допомогу, щоб вона могла здійснювати свій легітимний захист у тісній координації зі своїми партнерами. Франція також продовжить підтримувати українські суди та Міжнародний кримінальний суд у боротьбі з безкарністю за злочини, вчинені Росією.