Італія розпочала головування в Групі послів G7 із підтримки України

Італія головуватиме в Групі послів G7 з підтримки України в 2024 році.

"Італія з гордістю приймає головування в Групі послів G7 з підтримки України в 2024 році. Щира подяка Японії за чудове головування в цій Групі у 2023-му. Ми залишаємося відданими тісній співпраці з Україною у сфері проведення реформ та протидії російській агресії", - наголошується в акаунті соцмережі Х (твіттер) італійського головування в Групі підтримки послів G7 у Києві.