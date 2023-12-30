Політика

23:02 30.12.2023

Зеленський про атаку Харкова: За кожен удар по містах України буде справедлива політична та практична відповідальність

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За кожен такий удар по містах України буде справедлива політична та практична відповідальність, заявив президент Володимир Зеленський.

"Зараз у Харкові знову триває рятувальна операція. 17 людей постраждали внаслідок чергового удару. За кожен такий удар по Харківщині, Херсонщині, містах та селах Донеччини, Запорізької області, Одесі, Сумщині, Києву та іншим містам буде справедлива відповідальність держави-терориста та політична і дуже практична", - сказав він у відеозверненні у суботу ввечері.

За його словами, Україна готується у 2024 році зробити більше зброї, вже є чіткий графік нашої міжнародної роботи у січні. "Працюємо з нашими партнерами над рішенням, якого потребує кожен український військовий і весь народ. Ці рішення будуть сильними", - наголосив він.

Також він подякував партнерам України за нову оперативну роботу для посилення української ППО.

"24/7 працюємо не лише ми у вільному світі. Важливо, щоби протидія терору не припинялася ні на день. Щоб росія не могла виграти нічого в цій війні", - резюмував президент. 

Теги: #рф #україна #відповідальність #зеленський #удари

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