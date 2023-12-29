Байден закликав Конгрес у 2024 році якнайшвидше схвалити додаткове фінансування України

Президент США Джо Байден у п'ятницю знову закликав Конгрес активізувати у 2024 році процес затвердження додаткового фінансування України.

"Американський народ може пишатися життями, які ми допомогли врятувати, і підтримкою, яку ми надали Україні, що захищає свій народ, свою свободу і свою незалежність. Але якщо Конгрес не вживе термінових заходів у новому році, ми не зможемо продовжувати відправляти зброю і життєво важливі системи ППО, необхідні Україні для захисту свого народу. Конгрес має зробити крок уперед і діяти без подальших зволікань", - ідеться в заяві Байдена, розміщеній на сайті Білого дому.

Президент США також зазначив, що ранкова ракетна атака, завдана РФ по Україні, - це "суворе нагадування всьому світу про те, що після майже двох років цієї руйнівної війни мета Путіна залишається незмінною. Він прагне знищити Україну і поневолити її народ. Його необхідно зупинити".

Байден також наголосив, що ставки у війні виходять за межі України та зачіпають увесь Альянс НАТО, безпеку Європи та майбутнє трансатлантичних відносин, оскільки президент РФ Володимир Путін не лише намагається знищити Україну, а й загрожує деяким американським союзникам по НАТО.

"Коли диктаторам і автократам дозволяють бешкетувати в Європі, зростає ризик того, що Сполучені Штати виявляться втягнутими в цей процес безпосередньо. І наслідки цього відбиваються на всьому світі. Ось чому Сполучені Штати об'єднали коаліцію з понад 50 країн, щоб підтримати захист України", - зазначив Байден.

Раніше в грудні представник Ради Національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що адміністрація Байдена розраховує на узгодження в Конгресі допомоги Україні на початку січня.

До цього повідомлялося, що сенатори США від обох партій дійшли висновку, що питання про виділення коштів для подальшої допомоги Україні доведеться вирішувати вже в січні - після перерви на різдвяні та новорічні свята. Планується, що Сенат США відновить роботу 8 січня.

У Палаті представників США також пообіцяли повернутися до цієї теми 2024 року.

У жовтні Байден надіслав до Конгресу запит на додаткове фінансування, включно з наданням фінансової допомоги Україні в розмірі $61,4 млрд строком на рік.