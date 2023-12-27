Якщо Україна змириться з тимчасовою втратою територій, російські війська стануть ближче до Німеччини - МЗС у відповідь на слова прем'єра Саксонії

Якщо Україна змириться з тимчасовою втратою територій, російські війська стануть ближче до Німеччини і Саксонії зокрема, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи слова прем'єра Саксонії про поступки щодо територій заради перемир'я.

"Якщо Україна змириться із тимчасовою втратою територій, російські війська стануть ближчими до Німеччини і Саксонії зокрема. До речі, Путіну добре відомий цей регіон за часи його служби під Дрезденом", - написав Ніколенко на своїй сторінці у фейсбуці.

У МЗС наголосили, що поступки щодо територій неодмінно призведуть до більшої агресії Росії, яка безсумнівно вийде за межі України. Мир у Європі лежить через поразку Москви.

"Закликаємо німецького політика подивитися правді в очі: спочатку пані канцлер Ангела Меркель, а згодом із канцлер Олаф Шольц докладали величезних політичних зусиль, аби переконати Путіна зупинити війну. Це не допомогло. Як і не допоможуть будь-які інші поступки. Його мета – знищення України та дестабілізація всієї Європі", - зазначив спікер.

У відомстві також зазначили, що єдиним "розворотом" у політиці Німеччини щодо Росії може стати ще більша підтримка України.

"І ми дуже вдячні, що німецький федеральний уряд поділяє цей підхід", - написав Ніколенко.

Раніше ЗМІ повідомляли, що прем'єр німецької Саксонії Міхаель Кречмер закликав Україну змиритися з тимчасовими поступками щодо територій заради перемир'я. Він також висловився за "розворот" у політиці Німеччини щодо Росії.