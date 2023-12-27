Політика

14:21 27.12.2023

Якщо Україна змириться з тимчасовою втратою територій, російські війська стануть ближче до Німеччини - МЗС у відповідь на слова прем'єра Саксонії

2 хв читати
Якщо Україна змириться з тимчасовою втратою територій, російські війська стануть ближче до Німеччини - МЗС у відповідь на слова прем'єра Саксонії

Якщо Україна змириться з тимчасовою втратою територій, російські війська стануть ближче до Німеччини і Саксонії зокрема, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи слова прем'єра Саксонії про поступки щодо територій заради перемир'я.

"Якщо Україна змириться із тимчасовою втратою територій, російські війська стануть ближчими до Німеччини і Саксонії зокрема. До речі, Путіну добре відомий цей регіон за часи його служби під Дрезденом", - написав Ніколенко на своїй сторінці у фейсбуці.

У МЗС наголосили, що поступки щодо територій неодмінно призведуть до більшої агресії Росії, яка безсумнівно вийде за межі України. Мир у Європі лежить через поразку Москви.

"Закликаємо німецького політика подивитися правді в очі: спочатку пані канцлер Ангела Меркель, а згодом із канцлер Олаф Шольц докладали величезних політичних зусиль, аби переконати Путіна зупинити війну. Це не допомогло. Як і не допоможуть будь-які інші поступки. Його мета – знищення України та дестабілізація всієї Європі", - зазначив спікер.

У відомстві також зазначили, що єдиним "розворотом" у політиці Німеччини щодо Росії може стати ще більша підтримка України.

"І ми дуже вдячні, що німецький федеральний уряд поділяє цей підхід", - написав Ніколенко.

Раніше ЗМІ повідомляли, що прем'єр німецької Саксонії Міхаель Кречмер закликав Україну змиритися з тимчасовими поступками щодо територій заради перемир'я. Він також висловився за "розворот" у політиці Німеччини щодо Росії.

Теги: #мзс #саксонія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:16 22.12.2023
Сьогодні амбасадором України може бути кожен - Олена Зеленська на врученні нагороди МЗС

Сьогодні амбасадором України може бути кожен - Олена Зеленська на врученні нагороди МЗС

19:48 22.12.2023
Глава МЗС Польщі в Києві: Ми маємо відновити умови чесної конкуренції в торгівлі, щоб усі отримали переваги

Глава МЗС Польщі в Києві: Ми маємо відновити умови чесної конкуренції в торгівлі, щоб усі отримали переваги

19:42 22.12.2023
Україна має виграти у війні, у цій боротьбі Польща стоїть на боці українців - глава МЗС Сікорський

Україна має виграти у війні, у цій боротьбі Польща стоїть на боці українців - глава МЗС Сікорський

16:53 20.12.2023
Україна не відправляла своїх військових у Сектор Гази - МЗС

Україна не відправляла своїх військових у Сектор Гази - МЗС

15:26 15.12.2023
Київ вітає досягнення на саміті ЄС принципового рішення щодо створення Українського фонду в EUR50 млрд

Київ вітає досягнення на саміті ЄС принципового рішення щодо створення Українського фонду в EUR50 млрд

20:31 13.12.2023
Глава МЗС Польщі Сікорський прийняв запрошення Кулеби відвідати Україну

Глава МЗС Польщі Сікорський прийняв запрошення Кулеби відвідати Україну

11:06 12.12.2023
Глави МЗС країн-учасниць Східного партнерства провели засідання в Брюсселі

Глави МЗС країн-учасниць Східного партнерства провели засідання в Брюсселі

12:02 10.12.2023
МЗС: закликаємо міжнародне співтовариство посилити зобов'язання щодо захисту та просування всіх прав людини

МЗС: закликаємо міжнародне співтовариство посилити зобов'язання щодо захисту та просування всіх прав людини

06:50 10.12.2023
МЗС: Закликаємо світ посилювати тиск на Кремль і надавати військову та гуманітарну допомогу Україні

МЗС: Закликаємо світ посилювати тиск на Кремль і надавати військову та гуманітарну допомогу Україні

20:31 05.12.2023
Кулеба після переговорів з главою МЗС Нідерландів у Києві: Є впевненість, що підтримка буде продовжена і посилена

Кулеба після переговорів з главою МЗС Нідерландів у Києві: Є впевненість, що підтримка буде продовжена і посилена

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна очікує рішення "Великої сімки" про конфіскацію заморожених російських активів - Жовква

З Орбаном говоритимемо про широкий спектр наших відносин - Жовква

Україна має виграти у війні, у цій боротьбі Польща стоїть на боці українців - глава МЗС Сікорський

Глава МЗС Польщі Сікорський на зустрічі із Зеленським висловив тверде бажання підтримати Україну економічно й у військовому плані

Зеленський обговорив із новопризначеним главою МЗС Польщі подальшу взаємодію в оборонній сфері

ОСТАННЄ

Рішення про скликання Міжурядової конференції буде фізичним початком переговорів про вступ України до ЄС - посол Ченцов

Кондратюк : Основне завдання Ради у 2024 році - адаптація українського законодавства до європейського

Україна очікує рішення "Великої сімки" про конфіскацію заморожених російських активів - Жовква

З Орбаном говоритимемо про широкий спектр наших відносин - Жовква

Понад 80% українців, які мали право голосу в 1991 році, наразі проголосували б за Чорновола - соцопитування КМІС

Санду оголосила про плани знову балотуватися в президенти Молдови

Порошенко пояснив, для чого потрібен уряд національної єдності

Глава МЗС Польщі Сікорський на зустрічі із Зеленським висловив тверде бажання підтримати Україну економічно й у військовому плані

Зеленський обговорив із новопризначеним главою МЗС Польщі подальшу взаємодію в оборонній сфері

Байден надав Мінфіну додаткові інструменти для обмеження імпорту деяких товарів із РФ, зокрема алмазів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА