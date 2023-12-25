Політика

09:54 25.12.2023

Понад 80% українців, які мали право голосу в 1991 році, наразі проголосували б за Чорновола - соцопитування КМІС

2 хв читати
Понад 80% українців, які мали право голосу в 1991 році, наразі проголосували б за Чорновола - соцопитування КМІС

За лідера Народного Руху України В'ячеслава Чорновола на перших президентських виборах в Україні проголосували б 74% українців, якби вони опинилися в 1991 році, а за Леоніда Кравчука віддали б свій голос 13%, свідчать результати опитування, проведеного з 29 листопада до 9 грудня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

У перерахунку на тих, хто голосував би і визначився з вибором, 86% голосів було б віддано за Чорновола, 14% - за Кравчука.

Зокрема серед респондентів, які справді у 1991 році мали право голосу (нині це люди віком 50 років і старші) 81% проголосували б за Чорновола і 10% - за Кравчука, зазначається в результатах дослідження.

За даними КМІС, у всіх макрорегіонах України більшість населення проголосувала б за Чорновола. Переважно найбільше - на заході (86% серед усіх респондентів) і в центрі (80%). Водночас на півдні Чорновола підтримали б 58% опитаних (Кравчука - 17%), на сході - 63% (Кравчука - 28%).

Опитування проводили методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) серед 1 031 повнолітнього респондента з усіх підконтрольних регіонів України. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, і 1,4% - для показників, близьких до 5%. В умовах війни до неї додають певне систематичне відхилення.

На перших президентських виборах, які 1 грудня 1991 року відбулися після проголошення незалежності України, перемогу здобув Кравчук із результатом 61,6%, Чорновіл отримав 23,3% голосів. Кравчук отримав абсолютну більшість голосів скрізь, окрім Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей, де більшість голосів отримав Чорновіл.

Чорновіл трагічно загинув 25 березня 1999 року в автокатастрофі біля Києва. У Народному Русі України назвали його загибель політичним убивством. Протягом наступних років слідчі органи неодноразово закривали і відривали кримінальне провадження за фактом його загибелі.

Кравчук помер 10 травня 2022 року на 89-му році життя.

Теги: #вибори #опитування #президентські #1991

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:05 21.12.2023
Соцопитування: 50% християн України позитивно ставляться до переходу на новоюліанський календар, на заході країни цей показник сягає 75%

Соцопитування: 50% християн України позитивно ставляться до переходу на новоюліанський календар, на заході країни цей показник сягає 75%

10:52 21.12.2023
Більшість українців позитивно або нейтрально ставляться до створення Уряду національної єдності - опитування

Більшість українців позитивно або нейтрально ставляться до створення Уряду національної єдності - опитування

11:13 20.12.2023
У розбіжності між Залужним і Зеленським вірять 43% українців, до відставки Залужного негативно поставилися б 72% - КМІС

У розбіжності між Залужним і Зеленським вірять 43% українців, до відставки Залужного негативно поставилися б 72% - КМІС

10:29 20.12.2023
Понад половина українців згодна на порушення законів для якнайшвидшого покарання корупціонерів - соцопитування КМІС

Понад половина українців згодна на порушення законів для якнайшвидшого покарання корупціонерів - соцопитування КМІС

04:15 20.12.2023
Штат Колорадо виключив Трампа з президентських перегонів у 2024 році

Штат Колорадо виключив Трампа з президентських перегонів у 2024 році

19:11 19.12.2023
Якщо США після виборів зосередяться на внутрішній політиці, це вплине на війну в Україні

Якщо США після виборів зосередяться на внутрішній політиці, це вплине на війну в Україні

13:17 19.12.2023
У США зросла підтримка військової допомоги Україні - опитування FOX News

У США зросла підтримка військової допомоги Україні - опитування FOX News

11:22 19.12.2023
Частка українців, які вважають, що справи розвиваються у правильному напрямі, знизилася до 54% - КМІС

Частка українців, які вважають, що справи розвиваються у правильному напрямі, знизилася до 54% - КМІС

11:00 19.12.2023
Зеленський, Притула та Кличко ввійшли до трійки лідерів серед публічних діячів, яким довіряють українці, - КМІС

Зеленський, Притула та Кличко ввійшли до трійки лідерів серед публічних діячів, яким довіряють українці, - КМІС

10:53 18.12.2023
Довіра до Ради серед українців впала до 15%, Зеленському та Залужному довіряють одночасно 59% - опитування КМІС

Довіра до Ради серед українців впала до 15%, Зеленському та Залужному довіряють одночасно 59% - опитування КМІС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна має виграти у війні, у цій боротьбі Польща стоїть на боці українців - глава МЗС Сікорський

Глава МЗС Польщі Сікорський на зустрічі із Зеленським висловив тверде бажання підтримати Україну економічно й у військовому плані

Зеленський обговорив із новопризначеним главою МЗС Польщі подальшу взаємодію в оборонній сфері

Байден підписав указ про санкції проти банків за сприяння ОПК РФ

Зеленський подякував Рютте за рішення розпочати підготовку до постачання в Україну 18 винищувачів F-16

ОСТАННЄ

Санду оголосила про плани знову балотуватися в президенти Молдови

Порошенко пояснив, для чого потрібен уряд національної єдності

Україна має виграти у війні, у цій боротьбі Польща стоїть на боці українців - глава МЗС Сікорський

Глава МЗС Польщі Сікорський на зустрічі із Зеленським висловив тверде бажання підтримати Україну економічно й у військовому плані

Зеленський обговорив із новопризначеним главою МЗС Польщі подальшу взаємодію в оборонній сфері

Байден надав Мінфіну додаткові інструменти для обмеження імпорту деяких товарів із РФ, зокрема алмазів

Байден підписав указ про санкції проти банків за сприяння ОПК РФ

Потрібно більше зброї - Зеленський про пріоритети зовнішньополітичної служби

Зеленський подякував Рютте за рішення розпочати підготовку до постачання в Україну 18 винищувачів F-16

Нардепи з фракції "Батьківщина" зареєстрували у ВР проєкт постанови, що блокує підписання закону про легалізацію медичного канабісу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА