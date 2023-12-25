Понад 80% українців, які мали право голосу в 1991 році, наразі проголосували б за Чорновола - соцопитування КМІС

За лідера Народного Руху України В'ячеслава Чорновола на перших президентських виборах в Україні проголосували б 74% українців, якби вони опинилися в 1991 році, а за Леоніда Кравчука віддали б свій голос 13%, свідчать результати опитування, проведеного з 29 листопада до 9 грудня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

У перерахунку на тих, хто голосував би і визначився з вибором, 86% голосів було б віддано за Чорновола, 14% - за Кравчука.

Зокрема серед респондентів, які справді у 1991 році мали право голосу (нині це люди віком 50 років і старші) 81% проголосували б за Чорновола і 10% - за Кравчука, зазначається в результатах дослідження.

За даними КМІС, у всіх макрорегіонах України більшість населення проголосувала б за Чорновола. Переважно найбільше - на заході (86% серед усіх респондентів) і в центрі (80%). Водночас на півдні Чорновола підтримали б 58% опитаних (Кравчука - 17%), на сході - 63% (Кравчука - 28%).

Опитування проводили методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) серед 1 031 повнолітнього респондента з усіх підконтрольних регіонів України. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, і 1,4% - для показників, близьких до 5%. В умовах війни до неї додають певне систематичне відхилення.

На перших президентських виборах, які 1 грудня 1991 року відбулися після проголошення незалежності України, перемогу здобув Кравчук із результатом 61,6%, Чорновіл отримав 23,3% голосів. Кравчук отримав абсолютну більшість голосів скрізь, окрім Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей, де більшість голосів отримав Чорновіл.

Чорновіл трагічно загинув 25 березня 1999 року в автокатастрофі біля Києва. У Народному Русі України назвали його загибель політичним убивством. Протягом наступних років слідчі органи неодноразово закривали і відривали кримінальне провадження за фактом його загибелі.

Кравчук помер 10 травня 2022 року на 89-му році життя.