Україна має виграти у війні, у цій боротьбі Польща стоїть на боці українців - глава МЗС Сікорський

Міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав Сікорський заявив, що РФ повинна програти у війні, а Україна виграти, і в цій титанічній боротьбі Польща стоїть на боці України.

"Дякую за запрошення до Києва. Ця повітряна тривога, яку ви всі зараз чуєте, - це причина, чому я тут. Це абсолютно неприйнятно, щоб сусідня країна нападала на свого сусіда під будь-яким приводом і бомбила міста, винищувала повністю регіони, вивозила дітей, готувалася до винищення сусіда, який нічого поганого їй не зробив. У цій титанічній боротьбі, пане міністре, Польща стоїть на боці України", - сказав Сікорський на пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою в Києві.

Сікорський наголосив, що Україна є європейською державою, а український народ обрав свій шлях у напрямку Європи, Заходу.

"Ви маєте право для такого вибору. І ми будемо допомагати вам захищати ваше право. Щоб ніхто не був змушений бігати до укриттів, тому що Путіну захотілося відбудувати російську імперію. Час імперій залишився в минулому. Я вважаю, що це остання колоніальна війна в Європі. І вона має закінчитися. А ми в Польщі вважаємо, що її результат має бути такий: Росія має програти, а Україна виграти", - заявив міністр.

Очільник відомства наголосив, що "в цьому питанні незалежно від того, хто буде при владі в Польщі, як ви бачите, ми об'єднані".

Також він привітав із відкриттям переговорів щодо вступу України в ЄС.

"Думаю, що новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск доклав чимало зусиль для цього. Ви також знайдете в ньому друга свободи і друга України", - наголосив Сікорський.

Окремо він віддав честь Українським героям, заявивши, що вони надихають Польщу і всю Європу.

"Сподіваюся, що в Москві рано чи пізно доходять висновку, що розв'язання цієї жорстокої війни було помилкою. Те, що в цій війні вона не зможе перемогти. І що їй потрібно прийти до тями", - сказав глава польського МЗС.

Сікорський також подякував Кулебі за запрошення і висловив сподівання, що "це - відкриття наших щирих союзницьких відносин".