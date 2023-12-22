Політика

17:09 22.12.2023

Байден надав Мінфіну додаткові інструменти для обмеження імпорту деяких товарів із РФ, зокрема алмазів

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Байден надав Мінфіну додаткові інструменти для обмеження імпорту деяких товарів із РФ, зокрема алмазів

Президент США Джо Байден підписав указ, що дає змогу Мінфіну США обмежувати імпорт деяких російських товарів, навіть якщо їх було перероблено в третіх країнах, повідомляється в п'ятницю на сайті американського міністерства фінансів.

"Це дає Мінфіну можливість заборонити імпорт видів продукції, які були перероблені або значно змінені в третіх країнах. Йдеться про такі товари, як російські морепродукти, алмази. Розширена заборона на імпорт набуде чинності, коли буде визначено охоплені товари", - йдеться в заяві.

Також на сайті Білого дому уточнюється, що заборону дозволено запроваджувати на продукцію, яку видобувають, виробляють частково або повністю на території РФ. У випадку з рибою заборони можуть запроваджувати, якщо її було виловлено у водах, що перебувають під юрисдикцією РФ.

Зі свого боку Мінфін США відзвітував, що, використовуючи нові повноваження, вже вирішив запровадити заборону на імпорт виловлених у РФ лосося, тріски, минтая, а також крабів.

Теги: #указ #санкції #байден

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