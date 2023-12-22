Байден підписав указ про санкції проти банків за сприяння ОПК РФ

Президент США Джо Байден підписав у п'ятницю указ, що дає можливість впроваджувати санкції проти фінансових структур, пов'язаних із великими постачаннями для російського ОПК, повідомляє Білий дім.

"Міністру фінансів за підсумками консультацій із держсекретарем і з міністром торгівлі (...) дозволяється вживати заходів щодо іноземних фінансових структур, якщо з'ясується, що ці структури проводили або полегшили будь-які суттєві транзакції (...) у таких сферах РФ, як технології, оборона, будівництво, космос, якщо з'ясовується, що така діяльність допомагала російському оборонно-промисловому комплексу", - ідеться в указі.

Санкції також можливі в разі сприяння передачі Росії продукції для російського ОПК або надання йому послуг, зазначається в документі.

"Ми розраховуємо, що фінансові структури докладуть усіх можливих зусиль, щоб переконатися, що не допомагають Росії, свідомо чи ні, в обході санкцій [...] Ми без вагань застосовуватимемо надані нам нові інструменти, щоб вживати рішучих точкових заходів проти будь-яких фінансових структур, які допомагають постачанням для російської оборонної промисловості", - ідеться в заяві міністра фінансів США Джанет Єллен, яка з'явилася слідом за указом.

Раніше The New York Times із посиланням на високопоставлених представників американської адміністрації повідомляла, що Байден у п'ятницю підпише указ, який дасть змогу запроваджувати санкції щодо банків у світі, які, на думку Вашингтона, сприяють оборонній сфері Росії.

Зі свого боку Bloomberg із посиланням на високопоставлених офіційних осіб писало, що нові заходи означають, що "банки можуть зіткнутися із серйозними фінансовими покараннями за ведення бізнесу з фірмами, які вже потрапили під санкції за зв'язки з Росією, незалежно від того, знають вони про це чи ні".

Зазначається, що в найближчі декілька тижнів чиновники США повідомлятимуть американські та європейські банки про нову політику, а також закличуть їх вжити заходів, щоб не допустити порушення правил.