Політика

15:10 22.12.2023

Потрібно більше зброї - Зеленський про пріоритети зовнішньополітичної служби

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Потрібно більше зброї - Зеленський про пріоритети зовнішньополітичної служби

Президент України Володимир Зеленський у День працівників дипломатичної служби подякував їм "за роботу в інтересах держави Україна, в інтересах наших людей".

Президент зазначив, що цього року в міжнародній сфері Україна досягла таких речей, які ще на початку року здавалися майже недосяжними, а головний політичний результат року - початок переговорів щодо членства нашої держави в Євросоюзі.

"Це було справді дуже непросто, мʼяко кажучи. Багато хто у світі думав, що Україна приречена завжди залежати від старих уявлень про геополітику та сфери впливу у Європі. Але ми змінили це", - зазначив він.

Головним оборонним результатом президент назвав посилення ППО України, головним стратегічним результатом – роботу щодо імплементації Української формули миру, важливим інституційним результатом – зближення з НАТО на майданчику Ради Україна-НАТО, а також у створенні нової архітектури безпекових гарантій у межах вільнюської декларації "Групи семи".

Серед пріоритетів на наступний рік він відзначив роботу з посилення оборонної підтримки України. "Нам потрібно більше зброї, бо ніхто здаватися не збирається. Україна переможе", - наголосив глава держави.

Крім того, має тривати активна співпраця з Євросоюзом, а саме - напрацювання переговорної рамки та початок повної інтеграції з ЄС у всіх сферах.

Зеленський наголосив на важливості максимального наповнення змістом кожної оборонної коаліції в межах формату "Рамштайн" та в інших форматах, що посилюють спроможності наших воїнів і стійкість держави. Також постійно мають посилюватися і санкції стосовно Росії за війну проти України, переконаний президент.

Також він наголосив на важливості спільної роботи з партнерами щодо пошуку, замороження та конфіскації російських активів на користь України. "Це справедливо, щоб активи держави-агресора працювали на захист від держави-агресора, і ваше завдання – забезпечити готовність світу це підтримати. Як це було впродовж усіх цих місяців, цих 12 потужних пакетів", - сказав Зеленський.

За словами президента, на різних рівнях має тривати робота з євроатлантичної інтеграції України. "Щодо НАТО – це непросто. І нам потрібен ключ до рішення про альянс для України. І цей ключ потрібно шукати не лише у високих політичних кабінетах. Треба переконувати суспільства – так, як ми змогли зробити на самому початку війни щодо об’єднання навколо України. Переконувати серця людей", - наголосив він.

Представники та представниці України також мають приділяти максимальну увагу роботі щодо Української формули миру, зазначив глава держави. "І, звичайно, українська дипломатія має бути й надалі надійним захисником для громадян України в усіх частинах світу, хоч би де були українці. Наші люди мають бути впевнені в тому, що Україна допоможе. Завжди", - сказав Зеленський.

Зі свого боку міністр закордонних справ Дмитро Кулеба від імені всієї дипломатичної служби подякував главі держави за постійну підтримку та за дедалі вищу планку, яку вся дипломатична команда бере в інтересах України. "Це те, що надихає, допомагає рухатися вперед і захищати нашу країну. Це слова – від усього колективу, від усієї дипломатичної служби і тут, і за кордоном. Дякуємо за теплі слова, за нові настанови, за нову планку, про яку ми всі почули", - сказав міністр.

 

Теги: #дипломати #зеленський

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