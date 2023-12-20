Угорщина відкидає нову міграційну реформу ЄС - глава МЗС

Будапешт категорично виступає проти угоди щодо реформи системи міграції та надання прихистку в Євросоюзі, заявив у середу глава МЗС Угорщини Петер Сіярто.

"Ми найрішучішим чином відкидаємо цей пакт про міграцію. Ми не пустимо нікого проти нашої волі. Ніхто з Брюсселя або звідки-небудь ще не може нам говорити, кого ми можемо пускати", - наводять західні ЗМІ його слова.

Водночас Італія та Іспанія привітали домовленості Ради ЄС і Європарламенту (ЄП) про реформу системи міграції. Так, прем'єр Іспанії Педро Санчес назвав угоду ключем до врегулювання ситуації з мігрантами і контролем ситуації на іспанських кордонах.

"Вона дасть нам змогу робити важливі речі: покращити прикордонний контроль, а також керувати міграційними потоками в більш гуманний і скоординований спосіб", - сказав Санчес.

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео П'янтедозі назвав угоду "великим успіхом". "Схвалення пакту - великий успіх для Європи і для Італії, яка тепер зможе розраховувати на нові правила управління міграційними потоками і боротьби з торговцями людьми", - йдеться в заяві міністра.

Зазначається, що Італія тривалий час була першим пунктом на шляху мігрантів до Європи, які діставалися до неї через Середземне море. Іспанія також є одним з основних пунктів прибуття мігрантів до Європи.

Раніше в середу Рада ЄС і ЄП досягли політичної угоди щодо реформи системи міграції та надання прихистку в Євросоюзі, передбачається повний перегляд правової бази в цій сфері.

П'ять законів ЄС, які узгодили головування Іспанії та Європарламент, "зачіпають усі етапи управління наданням прихистку та міграцією, починаючи від перевірки нелегальних мігрантів після прибуття до ЄС, збору біометричних даних, процедур подачі й опрацювання заяв про надання прихистку, правил визначення того, яка держава-член несе відповідальність за розгляд заяви про надання прихистку, до співпраці та солідарності між державами-членами, а також способів вирішення кризових ситуацій, включно з випадками використання мігрантів у політичних цілях".

Усі п'ять регламентів є компонентами нового Пакту про міграцію та прихисток, який Єврокомісія запропонувала 23 вересня 2020 року.

Рада повідомляє, що найближчими тижнями продовжиться робота на технічному рівні щодо конкретизації деталей нових регламентів. Потім вони надійдуть до Комітету постійних представників країн ЄС (Coreper) для узгодження перед остаточним офіційним затвердженням.

Як очікують у Брюсселі, нові правила після їх ухвалення зроблять європейську систему надання прихистку ефективнішою, полегшать навантаження на країни ЄС, до яких прибуває більшість мігрантів.