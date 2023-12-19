Війна на Близькому Сході погано впливає на допомогу нам - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна на Близькому Сході погано впливає на допомогу Україні, а також підтвердив, що був готовий здійснити поїздку в регіон.

"Війна на Близькому Сході, як будь-яка трагедія і виклик сьогодні в Європі або на тому чи іншому континенті, за якими стоїть присутність або той чи інший вплив РФ, має вплив на допомогу Україні. Близький Схід не виняток, і це факт. І розфокусування уваги, я про це говорив, це не нова інформація, розфокус допомоги світу, розфокус консолідації навколо України, підтримки на різних міжнародних майданчиках, розфокус теми України в інформпросторі за кордоном", - сказав Зеленський на пресконференції у вівторок.

За його словами, все це "комплексно і дуже погано впливає на стійкість України, на нашу допомогу".

Президент заявив, що РФ не досягла успіху на полі бою, але "досягла на полі дипломатичному, саме в цьому треку".

"Що стосується моєї поїздки на Близький Схід і в цілому в регіон. Я був готовий на самому початку, і це факт. І це був мій прямий сигнал колегам за кордоном. Напевно, у них були інші пріоритети. Я не можу дуже сильно гратися з графіком і пріоритетами своїми, бо я керую країною у війні", - сказав Зеленський.