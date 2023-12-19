Президент України Володимир Зеленський заявляє, що вступ до НАТО частини території України неможливий.

"Щодо НАТО. Для нас це найпотужніший варіант. Нас не запрошують в НАТО. І сигнали щодо часткової участі якихось... чесно кажучи - маячня", - сказав Зеленський на пресконференції у вівторок у Києві.

Президент наголосив, що Україна жодного разу не отримувала від партнерів пропозицій щодо вступу до НАТО частини території країни.

"І мені, чесно кажучи, складно уявити, як це може бути... Я думаю, що це великі ризики для нас. Я впевнений, що якщо частина України буде в НАТО, це означатиме, що він (Путін - ІФ-У) увійде й почнеться війна з НАТО. І ось тут буде запитання: чи будуть країни НАТО боротися за частину української території, яка має той чи інший статус у НАТО? Ми ж не визнаємо окуповані території російськими", - наголосив він.