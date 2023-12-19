Якщо США після виборів зосередяться на внутрішній політиці, це вплине на війну в Україні

Якщо США після виборів президента зосередяться на внутрішній політиці, це вплине на війну в Україні, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Я не впевнений, що політика країни зміниться до України, політика США. А втім, ми маємо з вами тверезо дивитися на те, що лідер має вплив. Будь-який лідер на своє суспільство... Якщо політика наступного президента, ким би він не був, буде іншою до України, холоднішою, або більш внутрішньою, буде пріоритет на внутрішній політиці, більш економною, то я думаю, що ці сигнали вплинуть дуже сильно на перебіг війни в Україні", - сказав Зеленський на пресконференції у вівторок у Києві.

Водночас президент зазначив, що якщо президентом США стане Дональд Трамп, то в нього точно буде інша політика, ніж наразі.