Ми намагаємося організувати зустріч з Орбаном - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його команда намагається організувати зустріч із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

"Ми намагаємося знайти рішення і відповіді на певні запитання, але для цього нам потрібно організувати зустріч. Я думаю, що ми могли б знайти дипломатичне рішення, і наші сторони працюватимуть над цим", - сказав Зеленський на пресконференції в середу в Києві.

Зеленський розповів, що коли бачив Орбана в Аргентині, він не зміг дати відповідь на запитання, "чому ми не можемо організувати офіційну зустріч між нами".