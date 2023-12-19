Політика

15:33 19.12.2023

Процес вступу України та Молдови до ЄС застопориться, переконаний Ердоган

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Процес вступу України та Молдови до ЄС застопориться, переконаний Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у вівторок заявив, що переговори України й Молдови з ЄС про вступ до Євросоюзу затягнуться на невизначений час, як це сталося з його власною країною.

"Отримання статусу кандидат у ЄС не означає, що вони стануть членами союзу. Розпочнеться процес, і він теж зайде в глухий кут", - наводять західні ЗМІ слова Ердогана.

"Жодна з цих країн не Туреччина", - сказав він, пояснивши, що "стратегічний та економічний" потенціал Туреччини, яка є кандидатом на вступ до ЄС з 2005 року, давав їй право приєднатися до Євросоюзу, однак цьому завадили політичні перешкоди.

Ердоган зазначив, що Туреччина більше відповідає критеріям вступу до Євросоюзу, ніж деякі країни, які вже є в ЄС, але Анкару роками змушували чекати. "ЄС потрібно зараз відмовитися від цієї помилки", - наголосив президент.

14 грудня країни Євросоюзу ухвалили рішення розпочати з Україною та Молдовою переговори про вступ до ЄС.

У лютому 2022 року Україна подала заявку на членство в Євросоюзі. У червні того самого року рада ЄС надала Україні статус кандидата на вступ до союзу. У червні 2022 року Молдова також отримала статус кандидата на вступ.

Теги: #єс #ердоган

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