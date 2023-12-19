Головні пріоритети США – захист енергетичної інфраструктури України взимку

Посол США в Україні Бріджіт Брінк заявила, що головними пріоритетами США є захист енергетичної інфраструктури України взимку, а також максимізація експорту через порти та кордони.

"Захист енергетичної інфраструктури України взимку та максимізація експорту через порти та кордони є головними пріоритетами США", - написала Брінк у соцмережі Х.

Вона зазначила, що у понеділок відбулася продуктивна дискусія з помічником державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймсом О'Браєном, віце-прем'єром з відновлення-міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим та головою Держагентства відновлення Мустафою Найємом.

Зокрема, йшлося про те, як допомогти Україні захиститися від атак Росії та прискорити відновлення її економіки.