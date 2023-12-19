Політика

02:34 19.12.2023

Головні пріоритети США – захист енергетичної інфраструктури України взимку

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Головні пріоритети США – захист енергетичної інфраструктури України взимку

Посол США в Україні Бріджіт Брінк заявила, що головними пріоритетами США є захист енергетичної інфраструктури України взимку, а також максимізація експорту через порти та кордони. 

"Захист енергетичної інфраструктури України взимку та максимізація експорту через порти та кордони є головними пріоритетами США", - написала Брінк у соцмережі Х. 

Вона зазначила, що у понеділок відбулася продуктивна дискусія з помічником державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймсом О'Браєном, віце-прем'єром з відновлення-міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим та головою Держагентства відновлення Мустафою Найємом.

Зокрема, йшлося про те, як допомогти Україні захиститися від атак Росії та прискорити відновлення її економіки. 

Теги: #сша #україна #пріоритети #інфраструктура

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