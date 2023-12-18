Політика

18:35 18.12.2023

Стефанішина назвала основні очікування України від саміту НАТО у Вашингтоні

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Стефанішина назвала основні очікування України від саміту НАТО у Вашингтоні

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина виділила три елементи, яких Україна очікує від майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні, що відбудеться влітку 2024 року.

"Усі хотіли б почути про запрошення України вступити до НАТО. Це тема, яка ніколи не буде знята з порядку денного. Це лежатиме на столі стільки часу, скільки буде потрібно, доки не буде виконано. Чи то на саміті у Вашингтоні, чи то на іншому саміті", - сказала Стефанішина на заході "Пів року після Вільнюського саміту: де є Україна і які її подальші кроки в євроатлантичній інтеграції".

Другим пунктом віцепрем'єр зазначила, що Україна очікує від Вашингтонського саміту "більше, ніж просто запрошення".

"Тому союзникам слід вийти далеко за рамки і, можливо, розглянути важливі речі, пов'язані зі стратегічною оборонною підтримкою, гарантіями безпеки, стратегічними питаннями, пов'язаними з планом перемоги України", - додала вона.

На думку Стефанішиної, союзники також мають сформувати пропозиції, які лежатимуть на столі у Вашингтоні.

"Ми з нетерпінням чекаємо на ці пропозиції і будемо раді їх обговорити", - сказала вона.

За словами Стефанішиної, справжня євроатлантична інтеграція України розпочалася після саміту НАТО у Вільнюсі, тоді як до цього йшлося здебільшого про співпрацю, взаємодію, обмін знаннями. "Але справжній, політичний, фізичний процес розпочався після Вільнюса", - заявила віцепрем'єр.

Як наголосила Стефанішина, Україна підходить до року з розумінням того, що всі рішення, узгоджені у Вільнюсі, реалізовано, включно із затвердженням Річної національної програми.

"Тому ми підходимо до кінця року з розумінням того, що ми дійсно діємо як союзники. Ми почуваємося союзниками", - зазначила вона.

Теги: #нато #стефанішина

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