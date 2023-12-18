Фон дер Ляєн схвалює угоду щодо 12-го пакету санкцій для РФ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн схвалює політичну угоду, досягнуту державами-членами Європейського Союзу щодо 12 пакету санкцій для Росії.

Відповідний запис вона зробила в понеділок на своїй сторінці в Х (твіттер).

"Я схвалюю політичну угоду щодо 12-го пакету санкцій. Мої вітання головуючій (в ЄС) Іспанії! Ми продовжуємо підтримувати Україну, попри все. Ми жорстко припиняємо спроби обходу і запроваджуємо санкції щодо більшої кількості товарів, включно з алмазами", - написала вона.