Політика

17:37 18.12.2023

Фон дер Ляєн схвалює угоду щодо 12-го пакету санкцій для РФ

1 хв читати
Фон дер Ляєн схвалює угоду щодо 12-го пакету санкцій для РФ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн схвалює політичну угоду, досягнуту державами-членами Європейського Союзу щодо 12 пакету санкцій для Росії.

Відповідний запис вона зробила в понеділок на своїй сторінці в Х (твіттер).

"Я схвалюю політичну угоду щодо 12-го пакету санкцій. Мої вітання головуючій (в ЄС) Іспанії! Ми продовжуємо підтримувати Україну, попри все. Ми жорстко припиняємо спроби обходу і запроваджуємо санкції щодо більшої кількості товарів, включно з алмазами", - написала вона.

Теги: #санкції #урсула_ляєн

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:52 18.12.2023
Шмигаль після схвалення 12-го пакета санкцій ЄС: Тиск на Росію має системно тривати, щоб знекровити російську військову машину

Шмигаль після схвалення 12-го пакета санкцій ЄС: Тиск на Росію має системно тривати, щоб знекровити російську військову машину

17:50 18.12.2023
ЄС запроваджує додаткові обмеження на транзит товарів територією РФ

ЄС запроваджує додаткові обмеження на транзит товарів територією РФ

17:38 18.12.2023
Нові санкції ЄС передбачають додаткові заходи щодо дотримання стелі цін на російську нафту

Нові санкції ЄС передбачають додаткові заходи щодо дотримання стелі цін на російську нафту

17:34 18.12.2023
Нові санкції ЄС проти РФ передбачають заборону на імпорт російських алмазів, зокрема оброблених у третіх країнах

Нові санкції ЄС проти РФ передбачають заборону на імпорт російських алмазів, зокрема оброблених у третіх країнах

17:26 18.12.2023
ЄС погодив 12-й пакет санкцій проти РФ

ЄС погодив 12-й пакет санкцій проти РФ

07:28 15.12.2023
Велика Британія ввела санкції щодо восьми іранських фізосіб і структур за підтримку ХАМАС

Велика Британія ввела санкції щодо восьми іранських фізосіб і структур за підтримку ХАМАС

20:51 14.12.2023
Австрія блокує санкції проти РФ у зв'язку з внесенням Києвом Raiffeisen до чорного списку - ЗМІ

Австрія блокує санкції проти РФ у зв'язку з внесенням Києвом Raiffeisen до чорного списку - ЗМІ

01:15 14.12.2023
Біржа віртуальних валют із Сан-Франциско заплатить понад $1,2 млн за порушення санкцій США проти РФ - Маркарова

Біржа віртуальних валют із Сан-Франциско заплатить понад $1,2 млн за порушення санкцій США проти РФ - Маркарова

20:05 12.12.2023
США запровадили санкції проти золотошукачів Highland Gold і "Высочайший" та низки їхніх акціонерів

США запровадили санкції проти золотошукачів Highland Gold і "Высочайший" та низки їхніх акціонерів

20:04 12.12.2023
Російський бізнесмен Таврін та афілійовані з ним компанії потрапили під санкції США

Російський бізнесмен Таврін та афілійовані з ним компанії потрапили під санкції США

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЄС знайде рішення, яке дозволить подальше фінансування України, - прем'єр Естонії

Стефанішина про заяву Орбана: Для нас важливо, що рішення ухвалено, а далі кожен буде вести комунікацію виходячи зі своїх внутрішніх аудиторій

Мецола: Це момент гордості для Європи, України та Молдови

Фон дер Ляєн про рішення щодо України та Молдови: Цей день залишиться в історії нашого Союзу

Європейська Рада ухвалила рішення розпочати переговори щодо вступу України та Молдови до ЄС

ОСТАННЄ

Довіра до Ради серед українців впала до 15%, Зеленському та Залужному довіряють одночасно 59% - опитування КМІС

НАТО і ЄС могли б запропонувати РФ підписати низку угод про встановлення нового світового порядку, зокрема про прийняття України до Альянсу, вважає Яценюк

Туреччина, Румунія і Болгарія підпишуть угоду про протидію мінній загрозі в Чорному морі

Путін повинен зрозуміти, що не має найменшого шансу виграти в цій війні - Арсеній Яценюк

Путін не планує проводити жодних перемовин - Майкл Макфол

ЄС може переглянути механізми ухвалення рішень через Віктора Орбана – Андріус Кубілюс

Стефанішина про відкриття переговорів щодо членства в ЄС: Держави-члени ЄС були готові позбавити Угорщину права голосувати

КВУ: За рік 17 нардепів втратили мандат

Угорщина хоче отримати більше коштів від ЄС в обмін на узгодження фіндопомоги для України

Нардепи пропонують визнати незалежність Інгушетії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА