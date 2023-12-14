Політика

21:30 14.12.2023

Мецола: Це момент гордості для Європи, України та Молдови

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Мецола: Це момент гордості для Європи, України та Молдови

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола назвала рішення Європейської ради щодо початку переговорів про членство з Україною і Молдовою "моментом гордості для Європи, України і Молдови".

Так вона в четвер прокоментувала ухвалене Європейською радою рішення на своїй сторінці в Х.

"Це момент гордості для Європи. Для України. Для Молдови. Для всіх, хто бореться за наші цінності. Для всіх, хто дивиться на Європу як на маяк надії. Ми дотримали своїх обіцянок. Ми творили історію. Тепер ми будемо писати майбутнє разом", - написала вона.

 

 

 

Теги: #молдова #україна #єс #мецола

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