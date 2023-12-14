Орбан знову заявляє, що Україна не виконала умови, необхідні для початку переговорів про членство в ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, прибувши на саміт Європейського Союзу, знову наполягає на тому, що Україна не виконала умови, необхідні для початку переговорів про членство в ЄС.

"Розширення - не теоретичне питання. Розширення - це законодавчо обґрунтований процес, який заснований на заслугах, який містить умови. Ми встановили сім умов і навіть оцінка Європейської комісії - три з семи - це не виконано. Тому немає причини вести переговори про членство України зараз", - заявив він у четвер у Брюсселі журналістам.

Орбан зазначив, що умови були визначені не Угорщиною, а Європейською комісією. "Умови є умови. Із семи три не було виконано. Навіть трьох достатньо для того, щоб сказати, мовляв, якщо ви не виконали умови, тоді немає шансів, щоб розпочати переговори", - заявив прем'єр-міністр Угорщини.

Він відкинув твердження, що причиною блокування українського питання є фінансовий інтерес Будапешта. "Це не про угоду, ми представляємо принципи", - сказав Орбан.

Відповідаючи на запитання про фінансову підтримку України, угорський прем'єр зазначив, що "дати гроші Україні - це легко зробити, тому що в короткостроковій перспективі ці гроші вже є в бюджеті". "Не потрібні жодні екстра-рішення, щоб це зробити в короткостроковій перспективі. У довгостроковій перспективі, і коли ми говоримо про великі суми, то моя позиція полягає в тому, щоб дати ці гроші за межами (бюджету ЄС)", - деталізував Орбан.