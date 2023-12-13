Зеленський: Нам потрібно організувати конструктивну зустріч з Угорщиною

Президент України Володимир Зеленський вважає за необхідне організувати "конструктивну зустріч" з Угорщиною.

"У нас був діалог, це правильно. І я думаю, що нам потрібно організувати дуже конструктивну зустріч між нашими державами, тому що в нас є спільні кордони, ми сусіди і нам потрібно розмовляти", - сказав він у середу в Осло на брифінгу після саміту країн Північної Європи та України, відповідаючи на запитання про зустріч із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

"Одна з дуже важливих тем, які я порушував із ним, стосувалася саме того, що нам потрібно розмовляти, потрібно вирішувати проблеми, але я справді не бачу глобальної проблеми в цьому питанні. Ось чому нам просто потрібно зустрітися. І я показував йому своє позитивне ставлення до такої ідеї", - сказав Зеленський.

"У нього немає жодної причини блокувати українське членство в Європейському Союзі. Я попросив його сказати мені, назвати хоча б одну причину, не три, не п'ять, не десять... І я очікую відповіді", - сказав він.