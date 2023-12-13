Політика

12:00 13.12.2023

Кондратюк попросила міністра охорони здоров'я Латвії продовжити програму реабілітації українських військових

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Кондратюк попросила міністра охорони здоров'я Латвії продовжити програму реабілітації українських військових

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк попросила міністра охорони здоров'я Латвії Хосама Абу Мері продовжити у 2024 році програму лікування та реабілітації українських військовослужбовців, які дістали поранень унаслідок збройної агресії РФ проти України.

"Уже 237 українських військових отримали допомогу з лікуванням та відновленням у Латвії, зокрема на базі Національного реабілітаційного центру "Вайварі". Ми бачимо справді позитивні результати такої реабілітації. Звернулася до пана міністра та латвійського уряду продовжити цю програму і наступного року", - написала Кондратюк у фейсбуці за підсумками своєї зустрічі з Хосамом Абу Мері.

Від імені України вона висловила подяку Латвії за рішення передати 67 автомобілів швидкої допомоги для українських медзакладів, поліції та ЗСУ.

"30 "швидких" уже доставлені в Україну", - зазначила віцеспікер.

Зі свого боку Хосам Абу Мері наголосив, що Латвія продовжить надавати Україні підтримку в усіх напрямах, зокрема й у медичній сфері.

"Порушила в розмові з Хосамом Абу Мері ще одну вкрай нагальну потребу – психологічну допомогу та реабілітацію в Латвії постраждалих від війни українських дітей. Особливо незаконно депортованих діток і підлітків, кого вдалося витягнути з російської неволі та повернути в Україну. Сподіваємося за допомогою дружньої Латвії посприяти відновленню їхнього ментального здоров’я", - розповіла Кондратюк.

Віцеспікер українського парламенту перебуває з візитом у Латвії.

Теги: #кондратюк #реабілітація #латвія

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