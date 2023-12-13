Політика

07:44 13.12.2023

Ми готові до компромісу, але брати фінансування України в заручники неправильно - Байден

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Ми готові до компромісу, але брати фінансування України в заручники неправильно - Байден

Демократична і республіканська партії Сполучених Штатів готові до пошуку компромісу з питань фінансування України та захисту південно-американського кордону, однак брати фінансування України в заручники в такому разі було б неправильним, заявив президент США Джозеф Байден.

"Я не залишаю Україну, і її не залишать американці. Чітка більшість в обох партіях і в Конгресі підтримують Україну. Вони розуміють також, як і я, що успіх України та її можливість долати виклик агресії в майбутньому необхідні для безпеки світу", - заявив Байден на спільній із президентом України пресконференції у Вашингтоні.

Також, за словами Байдена, він неодноразово повторював із першого дня на посаді президента США, що Штатам потрібно внести зміни до міграційної системи США.

"Конгрес має над цим попрацювати. Моя команда працює з демократами і республіканцями в Конгресі. Ми намагаємося знайти двопартійний компроміс, маємо намір внести зміни в нашу політику і гарантувати необхідні ресурси для безпеки південного кордону США", - сказав він.

"Демократія ґрунтується на компромісі, і ми готові до такого компромісу. Але брати фінансування для України в заручники, щоб намагатися досягти республіканських політичних цілей, неправильно. Нам слід знайти реальні практичні рішення", - додав президент США.

Байден також наголосив, що без оперативного узгодження Конгресом додаткового фінансування України на 2024 рік США швидко втратять спроможність допомагати Україні реагувати на її термінові оперативні потреби, чим тільки допоможуть Росії.

"Путін робить ставку на те, що Сполучені Штати не зможуть допомогти Україні. Ми повинні, повинні і ще раз повинні довести, що він неправий. Сполучені Штати і Конгрес повинні (узгодити допомогу - ІФ-У), як я просив минулого тижня. І це приголомшує, що ми дійшли до цього моменту (що досі не погодили - ІФ-У). Знаєте, нам потрібно повністю усвідомити, наскільки це неправильно, і як це використовується Росією", - сказав він.

"Російські пропагандисти в Москві святкували, коли минулого тижня республіканці проголосували за блокування допомоги Україні. Ведучий кремлівського шоу буквально сказав, цитую: "республіканці молодці". Це добре для нас? Якщо російські пропагандисти прославляють вас (республіканців - ІФ-У), можливо, настав час переосмислити те, що ви робите. Історія, історія суворо засудить тих, хто відвернувся від свободи. Сьогодні на кону стоїть свобода України. Але якщо ми не зупинимо Путіна, це поставить під загрозу свободу кожного майже всюди. Путін продовжуватиме йти вперед, а потенційні агресори всюди знайдуть сміливість спробувати взяти силою все, що зможуть", - резюмував президент США.

Теги: #фінансування #байден #компроміс

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